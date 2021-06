Sénégal: Saly-Portudal / Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Le Giaba mise sur le renforcement de la conformité dans le secteur financier

Le Directeur Général du Giaba (Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme), Kimélabalou Ada, a présidé hier, lundi, à SalyPortudal, un atelier régional de trois jours à l'intention des responsables de conformité des institutions financières et entreprises financières professionnelles désignées (Epnfd) sur les questions émergentes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (Bc/Ft).

L 'objectif principal de la rencontre reste de " Renforcer la conformité dans le secteur financier par la formation des responsables de conformité sur les mesures sectorielles de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme".

Selon ses propos, l'adoption de sept rapports d'évaluation mutuelle dans le cadre des missions assignées au Giaba a été faite. A l'en croire, un constat demeure dans les institutions financières et les entreprises financières professionnelles désignées, c'est celui du faible niveau d'efficacité. Par conséquent, le directeur a été sans équivoque sur une des attentes de l'atelier organisé pourles parties prenantes dans le but de renforcer leur capacité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le Bc/Ft. Ses attentes, celles du Giaba sont de voir à la fin des travaux, des participants capables d'entreprendre des évaluations sectorielles des risques pour comprendre les risques auxquels les institutions financières et les entreprises financières désignées sont confrontées.

Selon le Directeur Général du Giaba, les participants vont être capables de prendre les mesures adéquates, des mesures préventives de lutte contre le Bc/Ft. Des espoirs sont nourris aussi par la direction du Giaba, de voir la possibilité pour les participants outillés d'être capables de coopérer avec les autres parties prenantes au plan national, afin de minimiser les risques de Bc/Ft.

Le Dg du Giaba a rappelé par ailleurs le statut des participants faisant partie des entités déclarantes devant prendre conscience de leur responsabilité afin de pouvoir faire des opérations de déclaration suspecte dans les transactions avec leur clientèle lorsqu'ils trouvent des soupçons sur les fonds ou les personnes mêmes qui font des opérations avec certaines entités. Et ce, d'autant que les parties prenantes n'ont pas suffisamment de moyens et les textes juridiques dans certains secteurs pour pouvoir travailler de façon efficace, des pesanteurs qui entravent la mise en œuvre de mesures contre le Bc /Ft dans tous les Etats, y compris le Sénégal.