Sénégal: Locales du 23 janvier - Serigne Mor Sokhna et cie quittent Bok Gis Gis et créent le GMDS

En cette veille des élections locales du 23 janvier prochain, le parti "Bok Gis Gis" vient de perdre une partie de ses illustres répondants du département de Kaolack. Son coordonnateur départemental, Serigne Mor Sokhna et plusieurs autres responsables du département viennent de mettre fin à toutes leurs activités politiques dans cette formation pour mettre en place une nouvelle entité politique du nom de Grand mouvement pour le Développement du Sénégal (GMDS).

Les activités de ce nouveau mouvement ont d'ailleurs été lancées samedi dernier à la Chambre de commerce de Kaolack en présence de plusieurs centaines de membres venus d'une diversité de localités à travers la région et dans les autres contrées du pays. Un prétexte pour le Bureau exécutif d'inviter le chef de l'Etat à porter une attention particulière aux populations du monde rural et revoir de plus près la campagne de distribution des semences et intrants agricoles. Car, soutient son porte-parole Sérigne Mor Sokhna "beaucoup de producteurs peinent à accéder aux semences de qualité et à quantité suffisante. Et ceci malgré la présence effective des équipes de distribution et l'ampleur de leurs activités sur le terrain".

Selon lui, la satisfaction des producteurs en termes de semences et intrants pourrait booster les tendances, car cette année, les recettes tirées des exportations sont chiffrées à 9 milliards de francs et sont prêtes à grimper si cette question est définitivement réglée.

S'agissant, par ailleurs, de ses ambitions électorales, le GMDS se dit prêt à participer aux prochaines élections départementales grâce au soutien des 13 collectivités locales où il est fortement représenté. Aussi, il s'empresse de présenter un candidat à la municipalité de Latmingué à l'issue des pourparlers que son bureau exécutif a déjà entamé avec certains partis politiques en lice.