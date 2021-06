Sénégal: Adoption des réformes controversées du code pénal et code de procédure pénale - Me Malick Sall donne des assurances, 72h après

Le Projet de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et le Projet de loi n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale ont été adoptés dans la controverse, vendredi dernier, par l'Assemblée nationale. 72h après, alors que la polémique enfle toujours, nonobstant ses explications devant les députés, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, revient à la charge pour rassurer et apporter des «précisions» aux nombreux commentaires suscités par cette réforme des deux textes.

72h après son passage à l'Assemblée nationale pour défendre les réformes apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale, ses explications et son exposé devant les députés n'auront pas réussi à calmer les ardeurs et «assurer» les détracteurs et les plus sceptiques. Le Projet de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et le Projet de loi n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale, adoptés le vendredi 25 juin 2021, par les parlementaires à 70 voix pour et 11 contre, continuent encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Suffisant pour que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, revienne à la charge pour réitérer que «La récente réforme ne saurait donc avoir pour vocation d'élargir le champ des incriminations susceptibles de relever de la qualification d'actes de terrorisme», lit-on dans un communiqué du ministère de la Justice daté d'hier, lundi 28 juin 2021.

«L'Assemblée nationale a adopté, le 25 juin 2021, deux projets de lois modifiant le Code pénal et le Code de Procédure pénale, qui ont fait l'objet de plusieurs commentaires, à propos desquels le ministère de la Justice entend apporter quelques précisions. Les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le Code pénal depuis 2007. Elles sont intégrées dans notre législation par la loi n°2007-01 du 12 février 2007, à travers l'article 279-1», rappelle-t-on dans le document. Avant de relever que «Ces infractions de droit commun limitativement énumérées, étaient déjà considérées comme des actes terroristes lorsqu'elles sont commises intentionnellement en lien avec une entreprise individuelle ou collective et que le but de cette entreprise est de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l'intimidation ou la terreur».

Aussi, souligne la même source, «En 2016, les députés ont adopté une autre loi modifiant à nouveau le Code pénal, la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016, qui a complété la première énumération, en y incluant trois nouvelles catégories d'infractions liées respectivement aux armes nucléaires, à la cybercriminalité et à la défense nationale». Donc, «La nouvelle réforme de l'article 279-1 a par conséquent, procédé à un toilettage de l'ancienne rédaction dudit article, en décalant son dernier alinéa relatif à l'apologie du terrorisme, pour en faire un article autonome, et en remplaçant les travaux forcés par la réclusion criminelle, conformément à la loi n°2020- 05 du 10 janvier 2020, qui a consacré cette peine de réclusion criminelle», précise le ministère de la justice. D'ailleurs, fait-on remarquer dans les précisions du ministère de la Justice,

«Depuis l'adoption des lois de 2007 et 2016, précédemment citées, aucun individu n'a été poursuivi sur le territoire national, pour actes de terrorisme, suite à des manifestations politiques, même accompagnées de violences, destructions ou tout autre dommage contre les personnes ou contre les biens», note la tutelle. Assurant que «La récente réforme ne saurait donc avoir pour vocation d'élargir le champ des incriminations susceptibles de relever de la qualification d'actes de terrorisme».