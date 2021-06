Congo-Brazzaville: Administration publique - Jean-Rosaire Ibara décline les quatre axes prioritaires de son action

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Jean-Rosaire Ibara, a dévoilé le 28 juin, les grands axes de son action à court et moyen termes pour les cinq prochaines années.

Le premier axe prioritaire de ce nouveau ministère consistera en la création des plateformes de dialogue et de réflexion.

Pour améliorer le climat des affaires et l'indice de perception de la corruption au Congo, ces plateformes réuniront les opérateurs économiques ; les partenaires sociaux pour la consolidation de la paix sociale et la solidarité ; les organes institutionnels nationaux et internationaux, pour le renforcement de la démocratie et l'amélioration des bonnes pratiques dans la gestion publique.

Le deuxième axe concerne la mise en œuvre des actions visant à arrimer la gouvernance du pays aux standards et/ou instruments internationaux, notamment les conventions, les chartes, les accords. La troisième action consiste en la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques dans la gestion des administrations et services publics et la quatrième vise la création des instruments pédagogiques et des mécanismes coercitifs. Le but étant de lutter contre les antivaleurs, la mauvaise gouvernance.

« L'ensemble de ces quatre piliers de l'action de notre ministère sera cyclique : enseignements-évaluation-correction et/ou sanction. Cette action va se dérouler dans le cadre de la cohésion et la solidarité gouvernementales, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement », a rappelé Jean-Rosaire Ibara.

S'adressant à ses collaborateurs, le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique a rappelé que chacun sera à sa place et fera, en toute responsabilité, ce que les lois et règlements édictent. Ceci en matière d'exercice d'emplois publics, de sanction disciplinaire, administrative ou pénale, de suivi-évaluation de l'exécution du programme d'action du gouvernement.

« Je vous exhorte, solennellement, à l'exemplarité parmi les agents publics par, notamment votre détermination, la qualité de vos services produits et rendus, votre probité, l'unité de vos actions, le respect mutuel et l'obligation de réserve », a-t-il invité.

Selon lui, les enjeux sont énormes et étendus à tous les organes de l'Etat. Ce qui nécessite, a dit Jean-Rosaire Ibara, un engagement fort à tous les niveaux. Car il s'agit, a-t-il poursuivi, d'une épreuve de vitesse et de marathon à la fois où la pédagogie, la prévention et les mesures coercitives seront le fondement de leur action. C'est ainsi qu'il a sollicité la contribution de tous les membres du cabinet afin d'atteindre les résultats escomptés pour le grand bénéfice des consommateurs du service public.

Notons que ce ministère a en charge l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les comportements déviants dans les organes de l'Etat, à travers les contrôles administratifs permanents ; la sensibilisation aux bonnes pratiques, la prévention, la répression ainsi que la veille et l'application de la politique de tolérance zéro. « Ce ministère dont nous avons la charge est l'un des organes du gouvernement qui se veut effectif dans la mise en œuvre de la politique du chef de l'Etat, en veillant à ce qu'à tous les niveaux les affaires publiques soient gérées avec responsabilité et transparence, pour le bien de tous », a précisé Jean-Rosaire Ibara.