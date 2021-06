Maroc: La Chambre des représentants salue l'esprit de solidarité ayant marqué l'adoption de la résolution du Parlement arabe

Rabat — Le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau de la Chambre ont salué l'esprit de forte solidarité qui a marqué l'adoption de la résolution du Parlement arabe qui met en avant les efforts inlassables du Royaume en matière de lutte contre l'immigration clandestine.

Le Président et les membres du bureau de la Chambre des représentants ont salué les nobles positions exprimées par les délégations arabes et l'esprit de forte solidarité qui a marqué l'adoption de la résolution du Parlement arabe et la crédibilité de son contenu, indique un communiqué de la première Chambre publié à l'issue de la réunion hebdomadaire du Bureau de la Chambre des Représentants présidée par le président de cette institution législative Habib El Malki, soulignant que la résolution a salué les efforts inlassables du Royaume dans la lutte contre l'immigration clandestine, grâce aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la ferme volonté politique.

Au début de cette réunion, le président et les membres du Bureau ont rappelé les positions du Parlement arabe soutenant le Maroc, suite à la résolution du Parlement européen concernant la crise bilatérale entre le Royaume et l'Espagne, a ajouté la même source.

S'agissant du contrôle de l'action du gouvernement, le Bureau de la Chambre a inscrit à l'ordre du jour de la séance des questions orales du lundi 5 juillet l'axe relatif au pôle économique et aux infrastructures.

Concernant l'action législative, le Bureau a examiné et soumis à la Commission de justice, de législation et des droits de l'homme, un projet de loi relatif à l'organisation du volontariat contractuel, et un projet de loi fixant la composition de l'inspection générale des affaires judiciaires, ses attributions et les règles de son organisation, ainsi que les droits et obligations de ses membres.

Par ailleurs, une séance plénière sera tenue, mercredi à 16h00, pour l'examen et le vote des textes de loi finalisés, selon le communiqué.

Le Bureau de la Chambre a en outre indiqué que la présentation du bilan d'étape de l'action gouvernementale par le Chef du Gouvernement est prévue le mardi 6 juillet à 11h00, alors que la discussion de ce bilan aura lieu le mardi 13 juillet à 15h00.

Concernant les travaux des commissions permanentes, le Bureau de la Chambre a examiné le rapport de la Commission du contrôle des finances publiques concernant le secteur des établissements et entreprises publics au Maroc, qui a couvert 16 établissements en présence des ministres de tutelle du secteur et des directeurs généraux de ces établissements, a conclu le communiqué.