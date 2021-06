Algérie: ESDAT - Sortie de 5 promotions au titre de l'année 2020-2021

Alger — Le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général-major Ammar Amrani, a présidé lundi la cérémonie de sortie de cinq (5) promotions à l'Ecole supérieure de défense aérienne du territoire (ESDAT) "Ali Chabati" de Réghaïa (Alger).

Il s'agit de la 29e promotion des officiers de Commandement et d'Etat-Major, la 45e promotion des Cours de Perfectionnement Officiers, la 3e promotion des Cours de Perfectionnement Officiers par correspondance, la 12e promotion des Officiers d'active en formation d'Application et la 38e promotion des Elèves Officiers d'active composée de la 9e promotion des officiers d'active cycle d'ingénieurs d'Etat en défense aérienne, la 8e promotion des Officiers d'active en formation de licence en Défense aérienne, la 4e promotion des Officiers d'active en formation licence radio technique et la 1e promotion des Officiers d'active en formation licence Cyberguerre.

Le Commandant de l'Ecole, le Général major Benbaatouche Lotfi a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les grands axes de la formation et les connaissances scientifiques et militaires dispensées par des formateurs qualifiés et des enseignants compétents.

Après prestation de serment par les promotions sortantes, et la remise de grades et de diplômes aux lauréats, le Commandant des forces de défense aérienne du territoire, le Général major Ammar Amrani a donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes du nom du Chahid Chikhi Athmane.

La cérémonie s'est poursuivie par une parade exécutée par les différentes promotions sortantes.

En marge de la cérémonie, des portes ouvertes ont été organisées à l'Ecole pour exposer les diverses activités sportives et les projets des élèves ainsi qu'une exposition de livres scientifiques et technologiques.

Accompagné du Commandant de l'Ecole et nombre de cadres, le Commandant des Forces de défense aérienne du territoire a remis une distinction à la famille du moudjahid feu Chikhi Athmane, en présence du Conseiller auprès du président de la République Abdelmadjid Chikhi, avant de signer le Registre d'Or de l'école.

Au lendemain du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, il rejoint les rangs de la révolution en décembre 1959.

En 1980, le défunt rallia les forces navales où il a reçu une formation spéciale, outre des formations à l'étranger, avant d'occuper des postes de responsabilité dans différentes structures du Commandement des forces navales.

Le moudjahid Chikhi Athmane tire sa révérence le 3 septembre 2020 après un parcours de combat et une longue expérience professionnelle.