Angola: La Commission économique approuve le plan d'amélioration des affaires

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé, mardi, le plan d'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays.

Selon le communiqué de presse distribué à la fin de la session, le document qui contient la liste des activités clés, à développer jusqu'en avril 2022, vise à améliorer la position de l'Angola dans le classement Doing Business, publié par la Banque mondiale.

La note de la séance, présidée par le Président de la République, João Lourenço, précise que le projet fait partie du Programme d'Appui à la Production, la Diversification des Exportations et la Substitution des Importations (PRODESI).

Budget général de l'État

A ce titre, l'équipe économique a approuvé le texte qui définit les principes, règles et procédures à respecter dans le processus de préparation et d'élaboration du projet de Budget Général de l'Etat (OGE) pour l'exercice 2022.

Le projet définit également les dépenses à moyen terme 2023-25, en fournissant aux organes du système budgétaire des instructions pour la préparation des prévisions de dépenses à moyen terme pour la période 2023-2025.

Dans le cadre de ce texte, le processus d'élaboration du Budget de l'État 2022 et du cadre de dépenses à moyen terme 2023-25 poursuivra les efforts visant à accroître la participation des partenaires sociaux de l'État, en mettant l'accent sur la tenue des réunions des conseils municipaux et provinciaux de concertation, lors de l'élaboration du projet de budget, à travers les organes du système budgétaire de l'administration locale de l'État, renforçant ainsi la prémisse d'un budget plus participatif.

Toujours dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la participation citoyenne au processus d'élaboration de la proposition d'OGE, le texte garantit l'implication des organes d'administration locale de l'Etat, en général, et des administrations communales, en particulier, en vue de consolider le processus de collecte des recettes communautaires et déconcentration du processus d'exécution des dépenses, dont la matérialisation doit précéder le processus de mise en œuvre des élections locales.

Le texte précité introduit plus vigoureusement la méthode du budget-programme, en respectant les dispositions légales conformément aux orientations du Programme national de développement (PDN), 2018-2022, révisé.

La même session a également approuvé le texte qui établit des règles sur l'enregistrement, l'évaluation et la revalorisation des bâtiments, en introduisant une plus grande granularité dans les critères de mesure du coefficient de localisation, afin d'assurer une plus grande justice dans son évaluation et de donner la pertinence à l'emplacement exact et réel de ceux-ci.

Il vise également à garantir leurs conditions environnantes, en tenant compte de l'existence de spécificités et de différences entre les différentes zones du territoire national et, dans de nombreux cas, entre les zones d'une même province, commune, arrondissement urbain ou commune.