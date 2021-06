Maroc: Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme - Installation de nouveaux responsables

Rabat — Plusieurs nouveaux responsables nommés dans le département de l'Aménagement du territoire national et de l'urbanisme, au cours de la réunion du Conseil du gouvernement tenue jeudi 17 juin, ont été installés lors d'une cérémonie organisée mardi à Rabat.

Il s'agit de M. Abdelali El Qour et de Mme Nissrine Alami, nommés respectivement, directeur de l'Agence urbaine de Settat et inspectrice régionale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire national de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Pour sa part, M. Farid Lamrini a été nommé inspecteur régional de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire national de Béni Mellal-Khénifra, alors que M. Mohamed Aabid occupera le poste d'inspecteur régional de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire national de Souss-Massa.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du département de l'Aménagement du territoire national et de l'urbanisme, Abdellatif Ennahli, a tenu à féliciter les responsables nommés, tout en louant leurs compétences professionnelles et leurs qualités humaines.

Il a souligné l'importance des postes qu'occuperont ces nouveaux responsables, mettant en relief le grand rôle dont ils s'acquitteront dans la mise en œuvre des chantiers de la régionalisation avancée, comme étant l'un des piliers de la gouvernance territoriale.

Pour sa part, M. El Qour s'est dit ravi de cette nomination et conscient du poids de la responsabilité qui lui a été confiée.

Il a, dans ce sens, évoqué notamment les programmes qu'il faut mettre en œuvre au niveau de la province de Settat, à leur tête l'accompagnement du rythme des investissements, ainsi que la modernisation des mécanismes de travail pour la dématérialisation des dossiers.

Dans une déclaration à M24, la Chaine de télévision de l'information en continu de la MAP, M. El Qour a affirmé que l'Agence urbaine de Settat œuvrera à la simplification des procédures administratives et à la mise en œuvre d'un ensemble de programmes relatifs à la couverture en documents d'urbanisme au niveau de la province, notant que cette dernière doit accompagner le développement et contribuer à la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée dans la région de Casablanca-Settat.

De son côté, Mme Alami a indiqué qu'elle compte adhérer aux projets en cours de mise en œuvre par le ministère de l'aménagement, du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, surtout au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Elle a ajouté, dans une déclaration similaire, qu'elle aspire dans le cadre de ses nouvelles fonctions, à s'engager dans le projet du nouveau modèle de développement et de la charte de déconcentration administrative, pour contribuer à cette nouvelle dynamique et servir au mieux l'intérêt général et le citoyen.