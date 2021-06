Algérie: Bechar - Plus de 14 qx de drogue saisis durant les cinq 1ers mois de 2021

Bechar — Une quantité de plus de 14 quintaux de kif traite et 6.223 comprimés de psychotropes et hallucinogènes ont été saisis par les brigades et unités de lutte anti-drogue de la sureté de wilaya de Bechar durant les cinq premiers mois de 2021, a rapporté mardi la cellule de communication de cette institution.

Ces saisies ont été opérées au cours de 62 affaires de trafic illégal de kif traité et 52 autres liées au trafic de psychotropes et autres hallucinogènes, impliquant 143 individus.

Elles sont le résultat des efforts déployés sur le terrain par les éléments des brigades et unités policières spécialisées dans la lutte anti-drogue, au titre de la stratégie de la direction générale de la sureté nationale (DGSN) en la matière, a-t-on souligné.

Outre ces opérations de lutte anti-drogue, la sureté de wilaya de Bechar mène des actions de prévention et d'information du public sur les méfaits tant sur la santé physique que mentale des drogues, et ce à travers des campagnes de sensibilisation organisées et animées par les éléments de la cellule de communication et d'orientation de la sureté de wilaya.

Ces actions sont menées à travers différents forums et établissements publics, notamment scolaires et universitaires, et ce dans le cadre de la prévention des risques très dangereux induits par la consommation des différents types de drogues sur la santé et la société, a-t-on fait savoir.