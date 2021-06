Algérie: CN - La "place de choix" qu'occupe les jeunes dans le processus démocratique selignée

Alger — Le Bureau du Conseil de la Nation a souligné mardi la "place de choix" qu'occupe les jeunes dans le processus de consécration de la pratique démocratique en Algérie, rappelant que le pays considère cette catégorie comme étant "le moteur de tout développement ou changement".

"Le Bureau du Conseil de la Nation saisit l'opportunité de cette manifestation qui a choisi cette année pour slogan : 'Je dis Oui à plus de jeunes au Parlement', dans le cadre de sa campagne visant à permettre aux jeunes d'être présents dans les instances législatives, pour réitérer l'importance de cette démarche tendant au renouvellement des élites politiques, rappelant à l'occasion la place de choix qu'occupe la catégorie des jeunes dans le processus de consécration de la pratique démocratique en Algérie", a-t-il écrit dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration du quatrième anniversaire de la journée internationale du Parlementarisme, qui coïncide avec le 30e jour du mois de juin de chaque année.

Le Bureau du Conseil de la Nation affirme, à cette occasion qui marque également la création de l'Union interparlementaire (UIP), organisation mondiale des parlements nationaux, que "l'Algérie a placé la promotion de la participation des jeunes dans la vie politique, économique et dans le processus de prise de décision à la tête des priorités de tout plan de réformes, car l'Algérie considère cette frange de la société comme étant le moteur de tout développement ou changement".

Il en veut pour preuve "la dernière révision constitutionnelle consacrée par référendum populaire le 1er Novembre 2020".

Il rappelle que cette révision stipule que "l'Etat veille à garantir les moyens institutionnels et matériels à même de permettre l'épanouissement et le développement des aptitudes et des compétences des jeunes, la stimulation de leurs énergies créatives et l'encouragement de leur participation dans la vie politique. Ce qui a été consacré dans la loi organique portant régime électoral, promulgué le 10 mars 2021".

Selon la même source, "ces mesures incitatives ont abouti à l'obtention des jeunes de moins de quarante ans, de 136 sièges à l'Assemblée populaire nationale (Chambre basse du Parlement) à l'issue des élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021 qui ont permis à cette frange de la société d'obtenir un succès éclatant, ce qui augure de la naissance d'une nouvelle composante jeune du pouvoir législatif du pays".

Le Bureau du Conseil de la Nation estime, à ce titre, que "le Parlement algérien est ainsi considéré comme leader en matière de concrétisation de la manière la plus complète qui soit du slogan de l'Union interparlementaire (UIP) et il a ouvert ses portes aux jeunes afin de jouir et d'exercer leur droit de gérer et de légiférer avec compétence et en toute sincérité et sens élevé de la citoyenneté, prenant exemple de ces aïeux les jeunes symboles de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954".

A cette occasion, le président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, a adressé "ses sincères félicitations à l'ensemble des parlementaires d'Algérie et de par le monde, les invitant à fournir plus d'efforts et à faire preuve de plus de persévérance de manière à servir au mieux les intérêts et les aspirations de leurs concitoyens".