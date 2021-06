Ile Maurice: Police - La Major Crime Investigation Team scindée en deux clans

Les affaires ne sont plus au beau fixe depuis quelque temps entre les officiers de police de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Cela depuis l'arrivée d'un nouveau membre dans cette unité.

Ce dernier a eu tout le mal du monde pour se faire une place au sein de la MCIT. Jeudi dernier, une énième bagarre devait faire éclater l'équipe. Nous avons, depuis lundi deux unités de la MCIT. L'unité Nord dirigée par l'ASP Seebaruth et l'unité Sud dirigée par l'ASP Ghoorah. Alors que la MCIT Nord sera toujours à la même place, l'unité dirigée par l'ASP Ghoorah aura son siège au bureau du Central Criminal Investigation Department et sera chapeautée par sept officiers et l'équipe sera pourvue de deux véhicules.

Jeudi dernier, une dispute éclate entre un ASP (assistant superintendant of police) et un caporal. Les jurons pleuvent et les deux hommes en viennent presque aux mains. Le haut gradé aurait insulté le caporal avant de lui demander de prendre sa retraite, car, selon lui, sa place n'est plus à la MCIT. Selon les recoupements d'informations, le haut gradé aurait même menacé le caporal de faire du mal à sa famille. Le clash a été rapporté au commissaire de police. Cependant, les actes d'intimidation sont courants depuis quelque temps au bureau de la MCIT.

Plusieurs enquêteurs se sont plaints de la façon de faire de ce haut gradé, mais les plaintes tombent dans l'oreille d'un sourd, car aucune action n'a jusqu'ici été prise contre lui. Certains vont plus loin et parlent de situation invivable au sein de l'unité.

La raison de ces dissensions ? L'interrogatoire du religieux lors de l'enquête judiciaire dans l'affaire Kistnen. Certains policiers de digèrent pas le fait que les avocats des proches de l'agent politique assassiné aient plus d'informations que les enquêteurs.

Une entrée a été faite à la MCIT. Sollicité pour une déclaration, une source au Head Quarters dément les faits. Elle parle de restructuration et une circulaire est sortie depuis vendredi pour parler de cette «soi-disant restructuration».