Ile Maurice: Pravind Jugnauth sur Betamax «Nous avons honoré notre engagement»

Le Premier ministre affirme qu'il respecte la décision du Privy Council dans l'affaire Betamax. C'était lors des débats sur le Supplementary Appropriation Bill 2020/2021 en début de soirée, ce mardi 29 juin. «En tant que gouvernement responsable, nous avons honoré notre engagement de payer à temps Betamax», a déclaré Pravind Jugnauth. Il soutient également que la décision a été prise de mettre sur pied une commission d'enquête afin de voir plus clair sur cette affaire, et d'établir les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé et résilié. «Le Privy Council reconnaît lui-même les dispositions législatives difficiles», a déclaré le Premier ministre.

«Il convient également de souligner que le Singapour International of Abitration Centre, bien qu'il ait conclu à la légalité de l'opération Betamax, a néanmoins noté que le tribunal accepte que le contrat d'affrètement était inhabituel et 'and more hacking to a time charter than a contract of affreinment'».