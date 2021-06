Sénégal: Etats-Unis - «Taxi 359, du rêve au cauchemar» du journaliste Samba Oumar Fall et Papa Waly Ndao à l'honneur en Pennsylvanie

Le roman « Taxi 359, du rêve au cauchemar » coécrit par le journaliste du quotidien national Le Soleil, Samba Oumar Fall, et Papa Waly Ndao, est à l'honneur à l'Université Arcadie de Pennsylvanie. Cette œuvre, qui parle de l'assassinat de Sénégalais loin de leur pays, aux États-Unis, notamment, a fait l'objet d'une très belle analyse du professeur Kate B. Monin de ladite université. Ainsi, ce texte a été publié dans le volume 93 de La revue française de l'Université John Hopkins aux pages 241 et 242.

Cette analyse de Kate B. Monin, enseignante de lettres émérite depuis une vingtaine d'années, sonne comme une reconnaissance pour les auteurs.

Nous vous proposons l'intégralité du passage choisi par la professeure américaine.

« FALL, SAMBA OUMAR et PAPA WALY NDAO. Taxi 359 : du rêve américain au cauchemar. L'Harmattan, 2019. ISBN 978-2-343-17837-0. Pp. 178.

Bien que cet ouvrage soit étiqueté roman sur sa couverture, un libraire pourrait être pardonné de l'avoir mis en rayon dans la section « True Crime » de son magasin. L'œuvre raconte le meurtre réel de Pape Thiam (à la fois le protagoniste du livre et son dédicataire), un immigrant sénégalais à Louisville, Kentucky, qui a été abattu par un gang de quatre adolescents américains lors d'un vol raté en 2014.

Les deux auteurs du roman partagent une formation en journalisme, et cela se voit dans les détails méticuleux de chaque chapitre de la procédure policière - jusqu'à chaque interrogatoire de témoin et chaque mandat de perquisition délivré - sans exclure les noms et les niveaux d'études du procureur et du juge principal.

Les lecteurs américains d'un certain âge peuvent inévitablement se souvenir d'un épisode de l'émission télévisée « Law and Order », en particulier dans les scènes de détresse répétées alors que les amis et la famille de Thiam réagissent, un à un et dans des détails douloureux, à la nouvelle de son décès.

Pourtant, toute cette exposition détaillée semble destinée à un lectorat spécifique : à savoir, les lecteurs sénégalais d'ici et d'ailleurs, qui cherchent à comprendre à la fois comment fonctionne la justice pénale américaine et, plus largement, comment un membre de leur communauté pourrait soudainement être victime d'une bande de 15 à 18 ans.

Le narrateur à la troisième personne tente de fournir un contexte pour comprendre le crime: énumérant les incidents de fusillades de masse sur le sol américain datant des années 1990 à 2017, et blâmant carrément la National Rifle Association pour l'accès trop facile des « véritables monstres » (49) aux armes à feu. .

Par ailleurs, le narrateur soutient que les expatriés sénégalais sont particulièrement vulnérables à la violence armée américaine : « Dans ce pays où les gens ont la gâchette trop facile, les Sénégalais sont souvent la cible d'adolescents inconscients, parfois racistes jusqu'à la moelle épinière, réduisant leurs chances de voir à nouveau leur chère patrie » (113).

De toute évidence, le premier lectorat visé par Taxi 359 est sénégalais. Pourtant, les lecteurs qui n'appartiennent pas à cette communauté peuvent avoir une idée de la façon dont ses membres entretiennent un sentiment d'appartenance à la « chère patrie », alors même qu'un chômage vertigineux envoie tant de Sénégalais à l'étranger, étudier à l'étranger ou chercher du travail.

Les canaux de communication entre les Sénégalais du pays et de l'étranger sont fascinants par leur périphrase : comme, par exemple, lorsque l'ami de Thiam Mapenda à Louisville obtient le numéro de téléphone du beau-frère de Thiam Vieux Sèye (sous le prétexte soigneusement non menaçant que le propre de Mapenda frère, qui vit au Sénégal, veut acheter un mouton à Vieux Sèye).

Mapenda annonce la mort de Thiam à petites doses toujours plus véridiques : il y a eu un accident ; malheureusement, l'accident a été fatal; en fait, la mort n'était pas du tout accidentelle. L'ensemble du manège témoigne d'un sens du devoir collectif et d'une détresse partagée, même entre étrangers et à travers les océans.

Cela contraste fortement avec l'insensibilité par laquelle les tueurs de Thiam ont attiré leur victime au hasard, à travers une fausse annonce sur Craigslist. Cette élégie féroce pour un rêve américain est particulièrement opportune aujourd'hui, alors que l'hostilité envers l'immigrant est devenue non seulement un acte aléatoire, mais une politique publique ».

Université Arcadie (Pennsylvania)