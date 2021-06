Cote d'Ivoire: Club de Bruges - Simon Deli a des envies d'ailleurs

L'international Ivoirien, Simon Deli, a exprimé son désir de quitter le FC Bruges, lors du prochain mercato estival.

Le défenseur ivoirien est prêté au Slavia Prague, depuis six mois, faisant de lui le champion de la République Tchèque. Le club veut également continuer, avec Simon Deli plus longtemps, mais l'Eléphant, ne veut pas poursuivre l'aventure, avec le club tchèque.

« J'appartiens toujours à Bruges avec lequel j'ai encore un an de contrat. Le Slavia veut que je reste. Mais, je ne pense que ce soit possible parce que j'ai des envies d'ailleurs. J'ai tout gagné avec le Slavia. Je n'ai plus de challenge avec ce club. Pour moi, c'est mieux de partir sur de bons résultats», a confié Simon Deli, dans des propos relayés par walfoot.

Un retour au Club de Bruges, semble également hors de question, ce qui signifie que l'Ivoirien, doit chercher un nouveau club. Cela ne semble pas être difficile. « Plusieurs clubs se sont déjà positionnés. Maintenant, nous sommes en début de mercato et avec l'Euro qui se joue, les choses risquent de tarder un peu. Mais, j'ai déjà échangé en visioconférence avec des clubs [... ] On attend et on va étudier tout ce qui y a comme offre pour prendre une décision. »

Un départ est donc à l'ordre du jour. Et ce ne sont pas des prétendants, qui manquent. L'OM, serait intéressé par le profil de Simon Deli. Le défenseur central de Bruges, figure également, dans les petits papiers de certains clubs italiens.