Congo-Brazzaville: Congrès mondial du mobile - L'ARPCE prend une part active à l'édition 2021

La délégation de l'ARPCE Congo, conduite par son directeur général, Louis-Marc Sakala, participe, du 28 juin au 1er juillet 2021, au Mobile Word Congress (MWC) édition 2021, à Barcelone, en Espagne.

Le Mobile World Congress, en français congrès mondial de la téléphonie mobile, est le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile. Cette grande rencontre est organisée par Global System for Mobile Communications Association (GSMA); une association qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile et qui est la combinaison du plus grand salon international de l'industrie du mobile et d'un congrès faisant intervenir les dirigeants des opérateurs, des vendeurs, des fabricants de terminaux et des producteurs de contenus du monde entier.

Accompagné de ses conseillers, Louis-Marc Sakala assiste depuis hier lundi à plusieurs échanges dans le cadre de ce congrès, qui représente une occasion idéale pour établir des liens commerciaux avec d'autres acteurs du secteur, tout en partageant les expériences et connaissances avec d'autres spécialistes.

Pour la journée du lundi 28 Juin, le directeur général de l'ARPCE a participé à la table ronde sur « Comment libérer les avantages du spectre ». La réunion a porté sur l'importance des fréquences moyennes pour faciliter l'introduction de la 5G et le rôle que la tarification du spectre peut jouer pour accélérer l'adoption des services mobiles et offrir de meilleurs réseaux et services aux consommateurs.

En matinée du mardi 29 Juin 2021, Louis-Marc Sakala a porté la voix du régulateur congolais durant la table ronde portant sur « La Transformation digitale (Digital Transformation) ». Cette dernière a eu le mérite de se pencher sur les tendances technologiques qui stimulent le déploiement et l'adoption des biens et services à large bande. Ces échanges ont permis d'identifier les rôles que peuvent jouer toutes les parties prenantes dans les priorités écosystémiques et politiques qui sont nécessaires pour accélérer la connectivité et l'adoption de services à large bande, afin d'encourager la croissance socioéconomique.

La prochaine table ronde à laquelle devra prendre part le directeur général de l'ARPCE prévue pour demain mercredi 30 juin, portera sur la « Zone de libre-échange continentale aAfricaine (Zlecaf/AfCFTA) » et se concentrera sur le rôle des Télécommunications dans la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange, étant donné l'importance de la connectivité à large bande pour faciliter la stimulation du commerce intra-africain dans le cadre de l'accord.

Précisons qu'en parallèle de ces tables rondes, Louis-Marc Sakala a eu des réunions bilatérales avec ses homologues, parmi lesquels le directeur général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de Guinée. A cela, il faut aussi ajouter les échanges que le directeur général a eus avec les représentants du Groupe Orange France d'un côté, et de l'autre avec les représentants de GSMA.