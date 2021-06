Congo-Brazzaville: Entreprenariat - 100 femmes formées aux métiers du numérique

La Fondation Mtn Congo a lancé, le 29 juin à Brazzaville, le Projet « Une femme = une qualification » destiné à former cent jeunes femmes dans le secteur du numérique, notamment aux métiers de la bureautique et de l'infographie.

La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres en charge de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Ingani et du ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Au total cent femmes seront formées pendant quatre mois au Centre de formation Congo technologie (CTC) agrée par la direction générale de la formation qualifiante. Dans le lot, une soixantaine inscrite en bureautique et quarante en infographie. Cette formation a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes. Ce projet est financé à 100% par la Fondation Mtn Congo via les Technologies de l'information et de la communication (TIC).

« En effet, la représentation des femmes demeure encore faible dans les différents secteurs de l'emploi, de l'entreprenariat et dans les domaines de l'élaboration des politiques dans les TIC », a reconnu le ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie numérique, pour qui les inégalités du genre sont accentuées par les difficultés d'accès aux outils, aux contraintes financières, aux compétences numériques, à l'intérêt pour les TIC et aux stéréotypes.

De son côté, Inès Nefer Ingani a salué cette initiative et remercie la fondation Mtn pour sa vision prospective et responsable vis-à-vis de la société en général, et de la femme en particulier.

Justifiant l'initiative, la directrice générale par intérim de Mtn Congo, Prisca Lemoine, a rappelé que la Fondation a pour objectif de réduire l'écart des compétences et d'offrir ainsi les mêmes chances d'emplois et d'entreprenariat aux femmes tant qu'aux hommes. Selon elle, le choix de la bureautique et de l'infographie a été motivé par le fait que le numérique est aujourd'hui incontournable non seulement dans notre vie sociale, mais également dans la vie de nos entreprises. « Nous souhaitons contribuer donc à la mise en place d'un budget qui soit à la base d'une économie numérique forte. En effet, les technologies de l'information mises au service des besoins d'une société constituent un facteur de développement d'un pays et surtout un véritable tremplin d'une économie qui se veut évolutive et expansive », a-t-elle précisé.

Signalons que cinq mille huit cents femmes ont fait acte de candidature en une semaine pour participer à la sélection de 100 femmes qui bénéficieront à partir du 1er juillet prochain de la première phase des séries de formations aux métiers du numérique organisées par la fondation Mtn Congo.