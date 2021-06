Congo-Brazzaville: Gospel - Athom's et Nadège Mbuma proposent des Psaumes inédits

Produit par Maajabu, le nouvel album du couple pastoral qui va sortir à la mi-juillet, huit ans après Le Culte, est composé de quatorze titres, dont Bakosala eloko te et aborde des thématiques très variées et bien différentes du précédent.

Des panneaux installés dans certaines grandes artères de la ville, notamment au bout de l'avenue Kabasela Tshamala, ex-Flambeau, renseignent les Kinois sur la date de la sortie des Psaumes. La photo du couple où il apparaît tout souriant, censée être la pochette de l'album, met aussi en exergue le titre de sorte que plusieurs l'attendent déjà. En effet, d'aucuns le trouvent intrigant pensant que les Psaumes étaient réservés à la seule Bible. Lors de la conférence de presse tenue en mai dernier le pasteur Athom's a apporté un éclairage sur cet entendement général à corriger. Il a souligné donc : « Le Psaume est un style de musique et d'écriture hébraïque qui consiste à chanter le chant de Dieu derrière chaque circonstance de la vie, spontanément ou sur la base d'une inspiration quelconque ». Et d'expliquer : « Contrairement au premier album, "Le Culte", qui avait comme thème principal la gratitude, la reconnaissance avec laquelle on s'approche de Dieu dans le culte, cet album est varié dans les thèmes. On ne chante pas seulement Dieu, mais on chante aussi pour Dieu ».

L'on sait déjà que les quatorze titres abordent des thématiques très variées et différentes du précédent. Mais encore, il va comporter plusieurs featurings réalisés avec des chantres étrangers. Ce, dans l'optique de toucher un spectre plus large du public de l'espace francophone. Néanmoins, Bakosala eloko te, le seul connu jusqu'ici est un solo de Nadège très apprécié qui, en trois semainres, avoisine le million de vues sur YouTube.

Deux albums en huit ans

Mine de rien, il aura fallu près de dix ans avant que le couple pastoral se décide à sortir un autre album après le premier dont le succès a pourtant été brillant. Même que Nadège l'a affirmé, il en a coulé de l'eau sous les ponts entre les deux œuvres. « 8 ans ! Oui, ça fait longtemps ! », a-t-elle reconnue. Mais elle avoue aussi qu'il est passé bien vite : « Nous-mêmes, nous n'en avons pas pris conscience. C'est depuis 2013 que nous avons sorti un album et maintenant nous en sortons un autre ». Mais la servante de Dieu est d'avis que « dans le domaine de la musique, on sort un album lorsqu'il y a un message à passer ». Et dans leur cas précis, Nadège et Athom's ont souligné : « Nous ne sortions pas d'albums parce que les chansons manquaient. On ne sort pas un album non pas parce qu'il y a des chants mais parce que c'est le temps ». En effet, étant au service du Très-Haut, ils sont restés à son écoute et suivi ses directives à ce propos. « Nous avons eu certaines orientations de la part du Seigneur. C'était de nous plonger dans les études et les formations. C'est depuis 2019 que cela résonnaît dans nos cœurs, dans les moments de prière, que le Seigneur nous parlait que c'était le temps », a-t-elle affirmé.

Quoiqu'il en soit, l'on note que les chantres ont sorti des titres entre les deux albums, notamment le cantique Monene que Nadège a chanté en solo ainsi que le tout récent Bakosala eloko te posté en ligne le 4 juin. Sans oublier Cache-toi sorti l'an passé. Pour ce dernier, c'est Athom's que l'on avait vu chanter seul. Le couple a du reste laissé entendre qu'aucun des deux premiers sortis, à savoir Monene et Cache-toi, ne figure dans l'album Psaumes.