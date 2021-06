Congo-Brazzaville: Cemaco - La structure révise ses outils pédagogiques

Les acteurs des procédures du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo (Cemaco) se sont réunis le 26 juin à la Chambre de commerce au cours d'un atelier de concertation pour revoir les outils pédagogiques permettant de régler les litiges d'affaires.

Arbitres et médiateurs du Cemaco ont pris part à la rencontre dirigée par la déléguée générale, Parfaite Pantou. La réunion à consister en la présentation et la révision du règlement d'arbitrage, du règlement de la médiation et du guide pratique de l'arbitrage et de la médiation qui ont été mis à disposition de ces acteurs qui mettent en œuvre ces procédures. Cela, en vue d'une uniformité dans leur conduite. Ces documents, a indiqué maître Arlette Edith Malonga, avocate et juriste de banque, arbitre-médiateur du Cemaco, permettront d'avoir une même vision et d'être plus efficace dans la conduite de la médiation et de l'arbitrage, deux modes alternatifs de règlement des litiges d'affaires.

Le Cemaco, justice alternative demandée par les opérateurs économiques, va contribuer à résoudre la lenteur judiciaire. « Les tribunaux étatiques sont engorgés et leurs procédures sont très longues parce que vous avez parfois des décisions qui sont rendues au bout de 5 ans. Alors que l'arbitrage permet d'obtenir très rapidement, à l'occasion des litiges, des sentences qui sont rendues au bout de six mois», a indiqué Me Emmanuel Kitoko Ngoma, magistrat et arbitre du Cemaco. Autres avantages qu'offre le Cemaco, ce sont la neutralité et l'impartialité dans le règlement des litiges.

Au terme de la réunion, Parfaite Pantou s'est dite satisfaite des avancées et rassurée du fait que les participants sont des acteurs engagés dans la réussite du projet. «Nous avons échangé sur les documents, des suggestions ont été faites. On a bien avancé. Le but est de partager le travail qui est fait. Tous les mois, nous aurons un atelier de concertation sur les outils du Cemaco. Le centre est opérationnel avec ses outils pédagogiques. nous attendons les litiges mais il faut donner le temps aux entreprises congolaises de s'approprier cette culture qui est nouvelle pour elles», a-t-elle signifié.

Il faut signaler que le Cemaco organise des sensibilisations de terrain dans les entreprises. Ces descentes permettent d'informer les entreprises à la manière d'introduire les demandes et des objectifs et missions du Cemaco. Tous les vendredis, le centre organise aussi des journées portes ouvertes pour donner la possibilité aux entreprises d'avoir des informations sur les procédures.

Notons qu'avec l'objectif de l'amélioration du climat des affaires, le Cemaco est un projet qui a été réalisé dans le cadre de la deuxième composante du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales portée par la Chambre consulaire de Pointe-Noire et cofinancé par cette institution et l'Union européenne. Le Cemaco est officiellement opérationnel depuis octobre 2020.