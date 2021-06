Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la série de hausses de la capitalisation du marché des obligations

La série de hausses de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM)entamée depuis le 23 juin 2021, s'est poursuivie au terme de la séance de cotation du mardi 29 juin 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 6624,593 milliards FCFA contre 6622,408 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,185 milliards FCFA. En l'espace de cinq journées de cotation, la capitalisation du marché des obligations a enregistré une augmentation de 11,864 milliards FCFA.

Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 15,069 milliards FCFA à 4816,061 milliards FCFA contre 4831,130 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est également en baisse, s'établissant à 675,494 millions FCFA contre 2,169 milliards FCFA la veille.

Les deux indices de la Bourse sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 0,95% à 129,80 points contre 131,04 points la veille. De son cote, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a cédé 0, 31% à 160,03 points contre 160,53 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 795 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 365 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 4 400 FCFA), Coris Bank International (plus 3,75% à 8 300 FCFA) et Société General Cote d'Ivoire (plus 3,51% à 8 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 650 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,75% à 410 FCFA), CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 4,69% à 610 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 6 900 FCFA) et BOA Niger (moins 3,87% à 3 730 FCFA).