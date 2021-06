Cote d'Ivoire: Coopération touristique israélo-ivoirienne - Cap sur la formation et la valorisation de nos Parcs et réserves avec le e Groupe Mitrelli

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a présidé une séance de travail avec des investisseurs israéliens, le lundi 28 juin, autour de projets structurants pour un partenariat gagnant-gagnant.

Bénéficier de l'expertise de l'Etat hébreux en matière d'aménagement, de gestion et de valorisation des parcs et réserves; du transfert de technologies et du savoir-faire pour la construction de centres de formation et d'hôtels d'application en Tourisme-hôtellerie et contribuer ainsi à l'émergence de marques hôtelières ivoiriennes. Tels sont les enjeux au cœur de la séance de travail que le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a eu, avec une délégation d'investisseurs et partenaires techniques israéliens, en son Cabinet.

Si le corpus des dossiers pour les projets identifiés sont en voie de finalisation pour validation auprès des autres ministères concernés, l'occasion fut saisie, pour Siandou Fofana de solliciter et obtenir du Groupe Mitrelli, tête de pont du pool d'hommes et de femmes d'affaires venus de Tel-Aviv, d'être des « Ambassadeurs » d'influence de la destination ivoirienne qui accueille, le 27 septembre prochain, les festivités de la Journée mondiale du tourisme (JMT 2021).

Au-delà de leur implication dans la réussite de cet évènement, qui verra la participation du gotha planétaire de l'écosystème touristique, les pistes à travailler sur l'élaboration d'un Country-branding (Marque-pays), ont été esquissées. Pour donner plus d'allant à l'idée partagée, d'ériger des marques hôtelières nationales avec l'essor de champions ivoiriens.

La coopération touristique du Ministre Siandou Fofana avec le Groupe Mitrelli, amorcée, il y a plus de deux ans, lors d'une mission d'imprégnation à Tel-Aviv, porte sur la construction, à moyen terme, de sept (7) centres de formations professionnelle et technique aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie, avec des curricula mettant en adéquation formation et emploi, intégrant, tout aussi, un projet d'éco-lodges d'application. Lesquels, seront en phase avec la vision d'établissements écologiques et des circuits en matière d'écotourisme, en valorisant les Parcs et réserves du pays. Avec à la clé un transfert des technologies vertes pour une pratique du tourisme responsable et équitable prenant en compte les intérêts des populations environnantes.

La délégation israélienne comprend Jérôme Messalati, Directeur régional Afrique de l'ouest en charges du voletEduc ation/Formation du groupe, InbalShayderman, Directeur général de Athena, Anthony Berantin, Consultant sénior en matière de tourisme et Roni Malka, spécialiste des Parcs et réserves. Ils séjournent encore 48h en Côte d'Ivoire, afin de boucler tous les projets pour un début d'exécution imminent.