Cote d'Ivoire: Sinématiali - Le ministre Fidèle Sarassoro dote la localité d'une case numérique

Le directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, a offert le 26 juin 2021, aux populations de Sinématiali, une case numérique entièrement équipée pour impulser le développement dans son département.

La cérémonie d'inauguration de ce joyau a eu lieu en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, du vice-président du Sénat, Augustin Soro, du député de Sinématiali, Sitafa Soro, du corps préfectoral, des chefs religieux et traditionnels, et des cadres de ladite circonscription.

Cette case numérique est composée de deux salles de formation. La première salle a été équipée à hauteur de 47 millions de FCfa par la Société nationale de développement informatique (Sndi). La seconde a été équipée par la société Huawei avec des ordinateurs et des tablettes. Les studios de la radio communautaire dénommée "radio Wobin" ont été également installés dans cette case.

« La case numérique est un véritable outil de développement qui va contribuer à propulser l'élan de développement de notre département et partant, impacter positivement la vie des populations qui ont sous la main un puissant moyen d'interconnexion planétaire », a indiqué Fidèle Sarassoro.

Il a invité les jeunes et les femmes à s'approprier ladite case et les programmes d'apprentissage qui seront mis en place. M. Sarassoro ambitionne de faire de Sinématiali une ville numérique, et de préparer les jeunes filles et garçons aux opportunités d'emplois qu'offrent les Technologies de l'information et de la communication (Tic).

Le directeur général de la Sndi, Nongolougo Soro, a, quant à lui, invité les jeunes à faire un bon usage de cette infrastructure afin de contribuer au développement de l'économie numérique du pays.

La représentante de la société Huawei, Zhang Jiali, s'est félicitée de ce don qui, selon elle, va aider les populations à améliorer leur quotidien en se formant et s'informant. « Sinématiali devient vraiment une ville digitale grâce à cette case numérique », s'est-elle réjouie.

Le directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, prévoit également la réalisation d'un ensemble de projets s'inscrivant dans le cadre du développement du département. Il s'agit, entre autres, de la construction d'un complexe sportif, d'une grande boulangerie de type moderne avec une école de pâtisserie intégrée, d'une grande unité de transformation de la mangue et la construction d'un lycée de jeunes filles avec internat.