Madagascar: Energie et hydrocarbures - Un concours entre six universités, soutenu par le MEH

La grande course est en cours, entre les différents secteurs d'activités, pour contribuer à l'émergence de Madagascar. Pour ses promoteurs, l'énergie fait partie des éléments indispensables pour le développement des activités productives.

Afin d'améliorer la performance de la Grande-Île dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, le ministère de tutelle mise sur le progrès technique et l'amélioration du savoir-faire. Ainsi, une convention a été signée hier par le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) avec six universités, notamment l'ETS Saint Michel Amparibe, l'Université d'Itasy (IESSI-IME), l'IST (Institut supérieur de technologie) Antananarivo, l'IST Diego, l'IESAV (Institut d'enseignement supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra) et l'Université de Mahajanga.

Selon les signataires de la convention, il s'agit d'une grande première. D'après les explications, l'objectif est de permettre aux jeunes d'améliorer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs expériences, dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. Ainsi, un concours, auquel ces six universités vont participer, est déjà en vue. D'après son Secrétaire Général, Andry Andriatongarivo, le MEH soutiendra entièrement la réalisation du meilleur projet choisi à l'issue de ce concours.