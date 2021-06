Madagascar: Rugby - Vol spécial pour les Makis

Trois différentes équipes nationales de rugby vont rejoindre le Kenya cet après-midi. Les Makis affichent leur détermination avant les matches internationaux qui les attendent.

Les trois équipes des Makis vont quitter ensemble le pays ce jour, pour rejoindre Nairobi. C'est la première fois qu'une fédération a pu organiser un départ de trois délégations différentes dans un sport collectif. En effet, c'était avec joie et fierté que le président du « Malagasy Rugby», Marcel Rakotomalala, a présenté les équipes nationales qui vont défendre l'honneur du pays aux matches internationaux dans le continent.

En raison de problèmes de vol, l'instance nationale n'a pas eu le choix que de faire voyager ensemble les Makis U20, les Makis séniors hommes et dames à XV. Un vol spécial reliant Antananarivo et Nairobi, capitale du Kenya, a été réservé pour eux. Et selon les explications du président, ce déplacement, en outre des autres dépenses, coûte 500 000 000 d'Ariary. Cette somme a été recueillie grâce à la contribution de l'Etat et du Rugby Afrique.

« La Fédération malgache de rugby n'est pas restée les bras croisés pendant tout ce temps. Déjà quatre équipes ont fait une sortie internationale depuis cette année. Nos joueurs ont fourni des efforts, on ne devrait pas les décourager en cas de défaite. On devrait être plutôt fier puisque les rangs des Makis au niveau du continent sont encourageants. Il faut les pousser encore plus, car l'objectif de remporter le championnat d'Afrique n'est plus irréalisable », a fait savoir le président Marcel Rakotomalala. Les délégations malgaches sont composées de 83 personnes dont un arbitre, deux techniciens pour chaque équipe et 73 joueurs.

Motivation. Après une longue préparation, les Makis sont prêts à en découdre contre leurs adversaires. Pour les Makis U20, ils participeront au « Trophée Barthés » au Kenya. Après le désistement de la Namibie, le calendrier a été réaménagé. Les protégés de Mboazafy Rakotoarivelo dit Razily joueront leur premier match face au Sénégal le 3 juillet, avant d'enchaîner contre le Kenya le 11 juillet. La meilleure équipe représentera l'Afrique à la Coupe du Monde Junior l'année prochaine.

Ces matches seront jumelés avec ceux du tournoi de classement pour les équipes féminines opposant les Makis dames à l'équipe kenyane (match aller-retour). Les Makis dames à XV défendront leur troisième place après l'Afrique du Sud et le Kenya, en sachant que la meilleure équipe en terme de phase de jeu prendra la tête de poule au championnat 2022. Quant aux Makis séniors à XV, ils rejoindront encore Abidjan, une fois arrivés à Nairobi. Les hommes de Haja Mamy Andriamaro disputeront les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Il s'agit aussi d'un tournoi qualificatif à la Coupe du Monde 2023 en France. Madagascar a hérité du groupe A avec la Namibie et la Côte d'Ivoire. Les Makis entameront leur match inaugural contre les Namibiens le 7 juillet, avant de rencontrer les Ivoiriens le 11 juillet. Les deux premières équipes seront qualifiées pour la phase finale en 2022. « Nous sommes prêts à rencontrer nos adversaires. Nous reviendrons avec la victoire, et le prochain rendez-vous sera la Coupe du Monde », a déclaré leur capitaine, Hery Fanomezantsoa Ralaimidona.