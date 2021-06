Afrique Australe: Cosafa Cup - Les présélectionnés chez les Barea sont connus

Qui a tranché dans le choix des joueurs qui iront en Afrique du Sud au Cosafa Cup ? C'est la grande question qui s'est posée à la sortie d'une première liste essentiellement issue des clubs d'Orange Pro League. Un groupe dirigé par Amada Abdou et Rija Juvence Rakotomandimby.

La FMF a sorti une liste de 31 joueurs incluant Njiva Rakotomalala qui joue en Thaïlande, mais qui est resté au pays depuis le regroupement des Barea. Pour parler des attaquants dont Njiva fait partie, il y aura Hasina du FC Disciples, Santatra du Zanakala, Jean Yves et Rinjala de Fosa Juniors, mais aussi un certain Abedi Albert du FC Metal. Les trois gardiens sont Nina de l'Adema, Joma du JET Kintana et Manda de l'Ajesaia.

En défense, il y aura les incontournables tels que Théodin du Fosa et Berajo du Cosfa. Il y a aussi Tony de l'Elgeco, Haja de JET Kintana, Arisa du Five FC, Bruno de l'Adema, Bancé du Five et Naina du Cosfa. En premier rideau, on verra Baggio, l'ancien du Fosa qui est allé chez Tota à Andoharanofotsy, Toky de l'Ajesaia, Andy du Disciples et Pierre Michel du Fosa. Le milieu offensif verra Vévé du Five, Jean Aimé du JET Kintana, Mando et Lalaina du Disciples, Ricardo Menahely du Fosa, Rojo et El Hadari de l'Ajesaia, Onja de l'Adema, Tsito et Jean Aimé de JET Kintana.