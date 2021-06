Angola: Le coordinateur de la commission appelle les parties à renforcer les mesures de biosécurité

Luanda — Le coordinateur de la Commission multisectorielle de prévention et de lutte contre le Covid-19, Francisco Pereira Furtado, a appelé, mardi, à Luanda, au strict respect du décret présidentiel sur la situation de catastrophe publique, par les partis politiques angolais.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors de la réunion avec les représentants des partis disposant d'un siège parlementaire, il est nécessaire de redoubler les mesures de biosécurité, en respectant et en appliquant les directives des autorités sanitaires lors de l'exercice de leurs activités.

Francisco Pereira Furtado a souligné que ceux-ci peuvent aider l'Exécutif à lutter contre le Covid-19 au lieu de promouvoir des actions susceptibles d'aggraver la situation épidémiologique du pays.

« Nous allons tous retrousser nos manches, unir la synergie et ouvrir un nouveau front contre le Covid-19, apprendre aux gens à utiliser des masques, à se laver les mains et à maintenir une distance physique », a-t-il renforcé.

Le responsable a regretté le fait que les partis politiques mènent des activités qui, en substance, stimulent la diffusion et la propagation du virus, au mépris du décret présidentiel, qui interdit la réalisation d'actes politiques avec plus de 50 personnes, à Luanda, et avec plus de plus de 100 dans le reste du pays.

Francisco Pereira Furtado a dit, d'autre part, qu'il y avait eu un grand effort de la part de l'Exécutif et du Président de la République pour acquérir plus de vaccins pour immuniser la population et créer plus de centres de dépistage, de vaccination de masse.

A l'occasion, le secrétaire général du MPLA, Paulo Pombolo, a déclaré que son parti continuera à travailler pour que ses militants ne manquent plus de respect au décret présidentiel, réitérant l'engagement à continuer d'aider dans ce combat.

À son tour, le secrétaire général de l'UNITA, Lazaro Kakunha, a souligné qu'ils continueront à persuader et à enseigner à leurs militants et citoyens en général à se conformer aux mesures de biosécurité.

Le représentant de la CASA-CE, Alexandre Sebastião André, a expliqué avoir incité militants et sympathisants au port obligatoire du masque, à la distanciation physique, pour éviter la propagation du virus.

Le secrétaire général du PRS, Rui Miguel, a salué l'initiative, une fois qu'il a compris que les partis politiques devaient participer à l'action de prévention contre le Covid-19, ainsi qu'à l'application du décret présidentiel.