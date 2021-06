Afrique: L'Angola assume la vice-présidence du Conseil de la FAO

Luanda — L'ambassadrice Maria de Fátima Jardim a assumé mardi la vice-présidence de la 167e session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), représentant l'Afrique.

Lors de l'événement, qui a eu lieu lors de la 167e session du Conseil de la FAO, à Rome, la diplomate a réaffirmé l'engagement de l'Angola dans la coopération nécessaire pour transformer les systèmes alimentaires et nutritionnels au défi le plus important pour atteindre les objectifs de développement durable pour les générations futures.

A l'occasion, la Représentante permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d'autres agences internationales dont le siège est à Rome, a appelé à un dialogue, une collaboration et une coopération continus pour la mise en œuvre et l'intégration de l'agriculture dans le pilier de la nutrition et la croissance.

« Il est important que nous transformions les systèmes alimentaires en une base solide, où nous sommes tous des alliés et des promoteurs de la nouvelle ère que nous voulons renforcer et construire », a souligné l'ambassadrice d'Angola, citée dans une note des services de presse de l'Ambassade de l'Angola en Italie, parvenue mardi à l'ANGOP.

Maria de Fátima Jardim assume la vice-présidence de la session du Conseil, en tant que représentante permanente de l'Angola auprès de la FAO. Elle est également représentante permanente auprès du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le Conseil de la FAO est dirigé par un président indépendant, nommé par la Conférence, pour un mandat de deux ans, renouvelable pour une durée égale, et assisté de trois vice-présidents, ambassadeurs et représentants permanents des pays membres du Conseil, nommés par leurs groupes respectifs.

Le Conseil de la FAO, dans les limites des attributions qui lui sont déléguées par la Conférence, est l'organe exécutif de celui-ci, entre les sessions ordinaires, et exerce des fonctions traitant de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et des questions connexes, des activités actuelles et futures de l'Organisation, y compris son programme de travail et son budget.