Angola: Les utilisateurs des réseaux sociaux augmentent au pays

Luanda — Au cours des 20 dernières années, il est devenu pratiquement impensable d'imaginer l'humanité sans ses réseaux sociaux interactifs, des outils qui ont révolutionné le monde, bien qu'ils comportent plusieurs risques et ne soient pas toujours utilisés convenablement.

Les réseaux sociaux sont des espaces virtuels dans lesquels des groupes de personnes ou d'entreprises communiquent entre eux par le partage de contenus différenciés, qui raccourcissent les distances, rapprochent les gens, facilitent les affaires et facilitent grandement la recherche de connaissances.

Actuellement, il existe différents types de réseaux sociaux, chacun avec un objectif et un public cible spécifique, notamment Facebook, Youtube, Watshapp, Instagram et Twitter, qui sont déjà devenus populaires et font partie de la vie quotidienne des Angolais.

Les données disponibles indiquent que le monde compte plus de 4,54 milliards d'utilisateurs actifs sur Internet, dont environ 3,80 milliards sont des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, à une époque où plus de 5,19 milliards de personnes utilisent des téléphones mobiles.

Selon la présidente du conseil d'administration de l'Agence de protection des données, Maria das Dores, rien qu'en 2020, il y a eu une augmentation de sept pour cent (298 millions) de nouveaux utilisateurs d'Internet, par rapport à l'année 2019.

En Angola, des études indiquent que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux le font via les téléphones portables, les groupes les plus actifs étant les jeunes et les adolescents, qui cherchent un peu de tout, souvent « aveuglément » et sans perception des dangers et des risques des plateformes virtuelles, lorsqu'elles sont mal utilisées.

Une étude réalisée par "We Are Social" et "Hootsuite", mise à disposition par la société "Digital Global Digital Overview", indique qu'environ 14,60 millions d'Angolais ont un téléphone avec la capacité d'accéder à Internet, ce qui représente une augmentation de 46%.

La recherche avance également que le pays compte environ 2,20 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, qui passent, en moyenne, 3 heures et 43 minutes sur Internet chaque jour.

L'analyse a révélé qu'environ 55% des utilisateurs accèdent aux plateformes numériques via des téléphones portables, contre 43,3% qui le font via des ordinateurs portables et de bureau, et 1,7 via des tablettes, un nombre "très faible", selon les experts.

Bien que, au cours de la dernière décennie, l'État ait réalisé des investissements substantiels dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, avec des câbles à fibre optique et par satellite, les experts disent que le taux de pénétration d'Internet en Angola est encore très faible.

Concrètement, le pays compte actuellement 6,8 millions de consommateurs Internet, dont la plupart ont déjà une action confirmée dans les réseaux sociaux.