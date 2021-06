Madagascar: Antsiranana - Vers la mise en place d'un plan de sécurité

Une ville de paix. C'est l'objectif de la réunion organisée, hier, par les agences des Nations-Unies composées de l'OIT, l'Unicef et l'UNFPA pour évacuer toutes formes de violences. Des plans d'action ont été élaborés.

Des acteurs issus de divers secteurs impliqués dans l'instauration d'une paix durable dans la ville d'Antsiranana se sont donnés rendez-vous hier dans la grande salle la Maison des jeunes Antsiranana lors d'une une réunion consultative, visant à élaborer des plans d'action et stratégie communs axés sur la prévention de la violence, de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans le secteur tourisme dans le Nord.

L'initiative émane des trois agences des Nations Unies composées de l'OIT, UNICEF et UNFPA qui ont obtenu un financement auprès du Fonds de la Consolidation de la Paix du Secrétariat Général des Nations Unies pour réaliser un projet visant à consolider un environnement favorable à la cohésion sociale, à la sécurité et au maintien de la performance de l'économie dans les filières vanille et tourisme dans les régions Sava et Diana. Pour Diana, les actions ont touché la ville d'Ambanja ( vanille) et la ville d'Antsiranana (tourisme).

Comme rappel, le phénomène délinquance juvénile connue par l'appellation Foroche a sévi la capitale du Nord depuis plusieurs années. Des efforts ont été déployés pour éradiquer ce fléau. Maintenant, le travail se poursuit au moment où ce même phénomène a tenté de regagner le terrain.

Attention particulière

C'est dans ce cadre que le projet a mis en œuvre des appuis spécifiques pour : la mise en place de plateformes d'échanges, l'élaboration et la mise en œuvre de plan d'action pour la prévention et les réponses à la violence dans les communautés ainsi que le renforcement de la collaboration entre les comités de vigilance et les forces de la sécurité dont la mise en place des procédures opérationnelles standards.

Pour ce faire, le projet a fait appel à tous ces acteurs qu'ils ont un rôle important à jouer. C'est pourquoi la rencontre a eu pour objectif de discuter la mise en place de réseaux dans le domaine du tourisme, considéré comme un levier du développement économique de ladite région.

À l'issue de cette rencontre, il y a eu un partage d'expériences dans l'élaboration d'un plan d'action dans les domaines respectifs de chaque participant. Ensuite, les priorités d'action durant les deux années précédant la fin du mandat des maires ont également été définies.

« Comme la sécurité n'attend pas la fin du mandat, les actions doivent être mises en œuvre dès aujourd'hui afin de changer la situation et d' obtenir des résultats rapides » a déclaré Tojo Harimanana Rakotomalala , consultante de l'Organisation Internationale de Travail. Cette dernière a également expliqué la nécessité d'un plan d'action vis-à-vis des partenaires. À noter que les orientations suivies pour l'élaboration de ce plan d'action ont encore une fois tenu compte de la situation locale, du processus existant, de l'équipe pour réaliser les travaux et concevoir le projet.

Au cours du travail des commissions, une attention particulière a été portée à l'étude du secteur du tourisme, tant en termes d'infrastructures et de services, que dans sa position transversale .

Bref, le projet consiste à établir la cohésion sociale et l'instauration d'un environnement favorable à l'implication de tous les acteurs dans la prévention et les réponses à la violence et à l'insécurité dans la région . Il promeut un modèle holistique innovant qui aborde les niveaux institutionnel, communautaire et individuel pour mobiliser et responsabiliser tous les institutions, structures, communautés et individus à promouvoir des solutions solidaires et durables.

Les stratégies développées reposent sur la promotion du dialogue social et de prise de décision transparente et inclusive, la responsabilisation et l'appui à la participation et la coopération communautaire, l'appui à la résilience des enfants et des jeunes.

L'impact attendu permettra au projet de répondre à la théorie de changement posée sur la cohésion sociale rétablie suite à une réduction de la délinquance, de la violence et de l'insécurité dans la région.