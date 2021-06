Madagascar: Education - La réforme curriculaire à appliquer

La réforme curriculaire est en phase de finalisation. Elle entrera en phase d'expérimentation, incessamment.

La réforme curriculaire au niveau de l'éducation fondamentale est en cours de finalisation. La phase d'expérimentation est prévue pour « bientôt ». « La réforme sera appliquée, progressivement. Il a été prévu de commencer avec les classes de T1 (11ème), de T4 (8ème) et de T7 (5ème). Mais ce n'est pas pour tout de suite, car elle n'est pas encore complètement prête », indique une source auprès du ministère de l'Education nationale, hier.

Ce serait l'occasion d'expérimenter l'éducation fondamentale de 9 ans. Elle sera divisée en trois cycles, selon ce projet de réforme: l'éducation fondamentale niveau un pour les classes de T1 à T3, l'éducation fondamentale niveau deux, pour les classes de T4 à T6, l'enseignement secondaire du premier cycle, pour les classes de T7 au T9. Chaque fin de cycle sera clôturée par des examens régionaux. Un examen national n'est prévu que vers la neuvième année d'étude. L'examen du CEPE sera-t-il automatiquement supprimé avec ces modifications? Aucune déclaration officielle sur la suppression de l'examen du CEPE, pour le moment.

Cette réforme a plusieurs composantes. L'amélioration du programme scolaire et de la méthode d'apprentissage serait son fondamental. « Une approche basée sur les résultats d'apprentissage scolaire sera optée», explique Célin Rakotomalala, fondateur de la direction nationale des institutions laïques.

L'insertion de la matière géographie dans la liste des matières scientifiques, avec les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et les physiques-chimies, et la classification de l'histoire, dans les matières des sciences humaines, font partie, entre autres, des modifications qui seront apportées dans cette réforme. Il en est de même pour l'insertion de l'art et de l'éducation physique et sportive (EPS ) comme matières à enseigner chez les plus petits. « Les jeunes élèves des classes primaires seront initiés sur l'usage de leurs membres et de leurs corps », rajoute Célin Rakotomalala. Le but sera d'améliorer la qualité d'enseignement et de rehausser le niveau des élèves.