Madagascar: Inner Wheel Club - Sept femmes en situation d'handicap deviennent couturières

Inner Wheel Club a remis des certificats aux apprenantes hier. Ces femmes considèrent ce projet comme une solution salvatrice.

Formées depuis près de trois mois en matière de coupe et couture, sept femmes en situation d'handicap reçoivent leurs certificats de fin de formation, hier à Ivandry. La formation en coupe et couture a été dispensée par le club de service Inner Wheel durant près de trois mois sous la houlette d'un coach professionnel. « Nous sommes maintenant à cent soixante dix-sept personnes formées. Et comme les autres promotions, cette promotion sortante sera sanctionnée des certificats de fin de formation. Ce projet me tient à cœur et ce depuis le début de mon mandat, au total vingt-cinq femmes ont été formées. Je tiens à préciser que cette formation est achevée par cette remise, mais d'autres formations vont être encore dispensées en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo. Ces femmes bénéficieront aussi d'une autre formation délivrée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Tsimbazaza », indique Ellen Myra Ranaivosoa, président de l'Inner Wheel club Madagascar.

Pour les bénéficiaires, cette formation est une opportunité surtout avec le problème d'emploi actuel. « Les personnes en situation d'handicap sont marginalisées dans la société. Dans la recherche d'emploi, la discrimination est toujours présente. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir d'autres connaissances afin de créer soi-même du travail. Ces acquis vont nous permettre d'être indépendantes financièrement. Et ce parce que nous pouvons travailler et créer des emplois avec ce que nous avons appris », indique Honorine Razafindranivo, une des bénéficiaires du projet d'Inner Wheel.

Connaissance

Cette mère de famille de 50 ans témoigne de sa capacité physique limitée et sa difficulté à trouver du travail. « La formation en coupe et couture livrée par Inner Wheel me permet de voler de mes propres ailes et à aider d'autres personnes. À cause de mon incapacité à se déplacer, je ne peux pas travailler ailleurs. Maintenant je peux rester dans mon atelier. Les connaissances acquises durant cette formation vont me permettre de créer un petit atelier de couture. Cet atelier me permettra de subvenir à mes besoins et à ceux de mes deux enfants », livre-t-elle. N'ayant pas suivi des cours de coupe et couture, elle s'est déjà baignée dans ce monde mais elle a voulu se former. « Cette formation m'a permis d'acquérir de nouvelle connaissance surtout en matière de pratique en terme de coupe et couture. Depuis ma formation, je pourrais coudre moi-même mes vêtements », indique-t-elle.

En tant que mère de famille, elle souligne l'importance d'avoir d'autre activité génératrice de revenu. Les modules de formations qui sont nécessaires par rapport aux besoins des apprenants. La gratuité permet à faire bénéficier toutes les femmes en situation d'handicap nécessitant un appui.