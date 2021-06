Madagascar: Challenge U17 - Tremplin pour les champions de demain

Huit clubs engagés dans une poule unique. Ainsi se présente le Challenge U17, co-organisé par ces huit équipes. Le tournoi débutera ce dimanche 4 juillet à Ambohimanga Rova.

Celui-ci verra la participation des jeunes issus de Kintana Académie, Elgeco Plus By Pass, Académie Football Buffalo Ambohimanambola, Jet Mada Espoir Alarobia, Hero Foot Analamahitsy, Ajesaia Ivato, H+ Football Sabotsy Namenaha et 67 City FC 67 ha.

Chacune de ces formations se fixe comme ultime objectif de produire les champions de demain. Et pourquoi pas les futurs membres de l'équipe nationale. Ce Challenge U17 se présente donc comme une opportunité unique.

Un rendez-vous qui leur permettra de démontrer tout leur potentiel et qui pourrait leur ouvrir les portes du football de haut niveau. Et ce, dans la mesure où les meilleurs joueurs taperont certainement dans l'œil des techniciens et des recruteurs, qui se déplaceront à Ambohimanga.

Certes, il s'agit d'un tournoi réservé aux footballeurs de moins de dix-sept ans. Mais, les organisateurs précisent que « les clubs ont le droit d'inscrire trois éléments âgés de dix-huit ans dans leur effectif ».

Viviers

Concernant le format, il s'agira d'une poule unique comme annoncé précédemment. « Toutes les équipes s'affronteront chacune entre elles au cours d'une seule et unique phase. Celle qui obtiendra le plus grand nombre de points sera sacrée », poursuivent-ils.

Elgeco Plus by Pass, Kintana Académie Ambohi- manga, Jet Mada Espoir Alarobia et Ajesaia Ivato constitue les viviers de trois clubs engagés en championnat de Madagascar D1, en l'occurrence Elgeco Plus, Jet Kintana et Ajesaia. Nul doute qu'ils garderont jalousement leurs meilleurs éléments au sein de leurs cocons, en vue de renforcer leurs effectifs en Pro League à l'avenir.

Par contre, les recruteurs d'autres clubs pourront puiser auprès des autres équipes inscrites dans ce Challenge U17. D'où l'intérêt de cette compétition, qui pourrait servir de tremplin aux jeunes talents.