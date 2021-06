Madagascar: Séminaire gouvernance & lobbying - Les bases d'un processus de décision juste et efficace

Pourquoi - contre toute attente - lobbying et bonne gouvernance vont très bien ensemble

L'article paru dans nos colonnes la semaine dernière sur la Gouvernance et le Lobbying a eu un large écho et a suscité un grand intérêt quant à la pertinence du thème, auprès du public visiblement intéressé. Cependant, certains participants potentiels ont soulevé les questions sur la complémentarité des 2 concepts, ce qui leur semble peu évident. Nous avons donc jugé bon, pour éclairer leur lanterne de faire appel directement à l'intervenante du séminaire Pauline TAWIL et voici sa réponse :

Le mot « lobbying » évoque chez beaucoup d'entre nous l'idée d'une activité trouble, mauvaise, opaque ; une activité qui prend place dans des pièces fermées, loin des regards, entre hommes et femmes du même monde qui se rendent des services mutuels et protègent leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Si on s'en tient à cette idée reçue, quelle drôle d'idée en effet d'associer lobbying et bonne gouvernance dans un même séminaire. Or précisément, le parti pris de ce séminaire est de démontrer que le lobbying est inhérent à la bonne gouvernance. Encore faut-il toutefois s'entendre sur ce que l'on appelle lobbying.

Influence

Là où il y a pouvoir, il y a influence. Et là où il y a influence, il y a lobbying. Il s'agit là d'une réalité indissociable à toute organisation humaine. Le lobbying n'est pas un gros mot, il décrit une réalité immuable.

En matière d'action publique, compte tenu de la nature et de l'impact du pouvoir, tout le monde est amené à vouloir un jour exercer de l'influence : entreprises privées ou publiques, ONG, société civile, gouvernements étrangers, ministres, chefs de région, etc. Au risque de choquer certains, ceci est bien normal. Un homme ou une femme seul ou un petit groupe d'individus ne peuvent pas prétendre savoir comment exercer la puissance publique. Cette dernière a de fait besoin d'avis, d'expertise et de contributions afin de nourrir sa réflexion et prendre des décisions qui affectent la vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Si cette influence ne peut pas s'exprimer librement, nous nous trouvons alors dans des régimes autoritaires ou dictatoriaux.

On touche ici au cœur de notre sujet; à savoir la question de savoir comment et par qui cette influence s'exerce. C'est précisément en essayant de répondre à cette question que nous retrouvons le concept de bonne gouvernance. Dans un système politique où la gouvernance repose sur certains principes, critères et règles - que nous aborderons pendant le séminaire - l'influence doit s'exercer dans ce même cadre afin qu'elle contribue à une action publique équitable et efficace. C'est donc bien dans ce cadre là que lobbying et gouvernance se rejoignent et il sera particulièrement intéressant d'explorer la pertinence et les possibilités d'application de ce cadre à Madagascar.