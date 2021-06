Seychelles: Les Seychelles célèbrent 45 ans d'indépendance lors d'une petite cérémonie à State House

Les Seychelles ont célébré leurs 45 ans d'indépendance le mardi 29 juin lors d'une petite cérémonie à State House tout en respectant les mesures sanitaire de la COVID-19.

Les célébrations de la fête de l'indépendance, ont eu lieu dans les jardins de State House.

Depuis 2015, le 29 juin, qui marque le jour où les Seychelles ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni en 1976, est célébré comme la Fête nationale, et généralement le point culminant de chaque année est un défilé militaire au Unity Stadium de Roche Caiman. Cette année, un petit défilé militaire avec seulement trois pelotons comptant chacun 15 membres a eu lieu.

En souhaitant aux Seychellois une joyeuse fête de l'indépendance, Wavel Ramkalawan dans son premier discours pour l'occasion en tant que Président, a déclaré : "Aujourd'hui, nous nous rassemblons en tant que nation remplie de fierté. Cette fierté, comme nous le disons en anglais, it's about us as a nation. "

Les activités de célébration pour la journée de l'indépendance, qui est aussi la journée nationale, se sont tenues dans les jardins de State House.

« Il y a quarante-cinq ans, nous avions beaucoup d'espoir. Nous étions une nation naissante. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, malgré les défis, même les défis qui nous dépassent, nous sommes à nouveau une nation qui a des rêves pour tous ses enfants », a-t-il déclaré.

Le chef de l'État des Seychelles a déclaré qu'à l'époque où les citoyens sont confrontés à des difficultés, « nous ferons comme nos ancêtres. Ils se sont soutenus et c'est ce qui nous permet plus de 250 ans plus tard de se montrer fiers avec des Seychellois qualifiés dans différents domaines. "

Il a déclaré qu'aujourd'hui, aux Seychelles, "il n'y a pas de place pour la discrimination et il n'y a pas de place pour la haine, mais il y a une place pour nous d'offrir ce qu'il y a de meilleur en nous et pour nous de toujours nous lever et d'aider à hisser notre drapeau avec une grande fierté. "

M. Ramkalawan a rendu hommage l'ancien président James Mancham, premier président des Seychelles.

"Aujourd'hui ici dans les jardins de la State House, je veux rendre hommage à la première personne à se faire appeler président, le père de la nation M. James Mancham qui reçut l'indépendance avec la Grande-Bretagne. Je reconnais là un enfant seychellois qui avait de bons principes, qui avait l'amour dans son cœur et qui a aidé à diriger notre pays. »

M. Mancham a été le premier président des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, et a exercé ses fonctions de 1976 à 1977. Son règne en tant que président a été de courte durée après avoir été renversé par un coup d'État organisé par l'ancien président Albert René en juin 1977.

Photo : M. Ramkalawan a souhaité à tous les Seychellois une joyeuse fête de l'indépendance dans son premier discours pour l'occasion en tant que président. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

M. Ramkalawan a également évoqué la direction que prend le nouveau gouvernement en relancer l'économie du pays.

Il a déclaré que les Seychelles ont déployé beaucoup d'efforts dans leur industrie du tourisme au fil des ans, qui est le principal contributeur à son économie et que la pandémie de COVID-19 a fortement impacté cette industrie.

« Nous étions dans une situation désespérée mais nous avons pris des décisions. Si nous n'avions pas vacciné notre peuple, aujourd'hui les Seychelles seraient sur ses genoux. Grâce à la vaccination que nous avons commencée au mois de janvier, nous avons pu ouvrir notre pays et depuis lors notre économie a commencé à respirer. Il a retrouvé une certaine stabilité », a déclaré M. Ramkalawan.

« Le 29 juin est le moment de montrer notre solidarité à nos frères et sœurs et pour nous d'assumer notre responsabilité et notre aide dans la lutte contre le COVID-19... C'est douloureux quand on est mis sur des listes rouges quand certains pays demandent à leurs citoyens de ne pas venir aux Seychelles mais cela ne dépend pas du gouvernement mais de vous et moi », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la contribution financière reçue des Seychellois et des étrangers d'un montant de 78 millions de SCR a aidé le pays face à la pandémie et a appelé tous ceux pouvant contribuer dans le fonds à le faire à nouveau.

M. Ramkalawan en a profité pour adresser ses condoléances à la famille de Maxime Ferrari décédé mardi en début de matinée.

"Je veux aussi en ce 29 juin rendre hommage à un autre Seychellois qui était dans le premier conseil des ministres et qui nous a quitté tôt ce matin. Je veux rendre hommage au Dr Maxime Ferrari l'un des architectes de notre pays. Nous le remercions pour toute sa contribution alors que nous offrons nos sincères condoléances au ministre Ferrari, à son épouse et aux membres de sa famille.

M. Ramkalawan a conclu en disant : "Aimons notre pays, soutenons-nous les uns les autres et c'est à travers cela que nous changerons notre pays. Dans mon cœur, chaque jour, je dis vive les Seychelles et vive le peuple seychellois."