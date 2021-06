Congo-Brazzaville: Finances publiques - La CNTR tient sa session inaugurale le 6 juillet

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) organise le 6 juillet sa session inaugurale. La séance d'ouverture sera publique.

Les premières missions de terrain de la CNTR seront orientées vers le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public et certaines entités publiques sous tutelle, notamment celles qui ont des relations fonctionnelles avec le guichet unique de paiement et la caisse unique de trésor.

Ces missions examineront également les conditions d'ouverture de comptes auprès des banques commerciales par les administrateurs et autres entités publiques. Il s'agira des missions d'enquête et d'analyses en vue d'identifier et de clarifier certaines pratiques qui s'écartent des normes régulièrement établies conformément au code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Notons que la CNTR est en phase de terminer son installation et son organisation après la prestation de serment professionnel de ses onze membres devant la Cour d'appel de Brazzaville, le 2 octobre 2020.