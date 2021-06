Maroc: Itel lance son smartphone "Itel P37" au Maroc

Casablanca — Itel, l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de smartphones au niveau de la région Afrique/Asie, a annoncé, mercredi, le lancement au Maroc de son nouveau smartphone "Itel P37".

Ce très innovant smartphone offre une grande flexibilité, mais aussi le plein de fonctionnalités amusantes, pratiques et conviviales, tout en étant équipé d'une batterie de 5000mAh à très haute autonomie, indique Itel dans un communiqué, ajoutant que ce modèle est d'ailleurs étiqueté "Play with Power" du fait des capacités remarquables de sa batterie qui peut être pleinement rechargée en seulement 2 heures.

L'itel P37 comporte, en outre, des fonctionnalités d'économie de batterie et des mesures de sécurité améliorées. Qu'il s'agisse du mode d'économie intelligent, du mode veille et du mode ultra-économie, de la luminosité à réglage automatique de l'écran, de l'optimiseur de veille APP et de la gestion du lancement automatique du smartphone, tout est géré à partir du très innovant système "AI Power Master" de l'Itel P37 qui permet, en plus, d'augmenter les performances de la batterie de 10%.

Du côté de sa cosmétique, l'Itel P37 est un smartphone très élégant et très tendance. Proposé en plusieurs coloris (Violet dégradé et Bleu dégradé), ce téléphone l'emporte sur toutes les autres marques ou modèles disponibles dans sa gamme de prix.

Le P37 possède un design très fin et ingénieux, une batterie intégrée et compacte et un écran parfaitement incorporé à l'ensemble. Avec son aspect lisse et arrondi, ce smartphone est à la fois esthétique et agréable à tenir en main. Il arbore un rapport écran/corps impressionnant de 90% grâce à son immense plein écran HD+ de 6,5", offrant ainsi une visualisation plus immersive pour une expérience utilisateur satisfaisante à chaque fois !

Parfait pour tous les utilisateurs jeunes et connectés, le P37 profite d'un mode double caméra, avec la présence d'une très performante caméra arrière et d'une caméra frontale qui délivre des selfies époustouflants. Les images obtenues avec le P37 sont toujours de superbe qualité et ce même lorsque la luminosité fait défaut. Le smartphone est également pourvu de plusieurs filtres, modes et effets, notamment le fameux AI Sticker, ainsi que les fonctions Smile Shot, Face Beauty, Dark Light Mode et HDR.

Concernant le stockage de votre contenu multimédia, l'itel P37 propose un stockage interne de 32 Go, ce qui permet d'enregistrer des milliers de photos et de vidéos dans la mémoire du téléphone, sans jamais affecter sa vitesse de traitement ou ses performances. En outre, ses 2 Go de RAM garantissent que le fonctionnement optimal de toutes les applications et de toutes les fonctions du smartphone.

Pour ceux qui ne sont pas doués pour mémoriser leurs mots de passe, l'Itel P37 offre une flexibilité de premier plan. Avec juste une empreinte digitale ou un scan Face ID, vous pourrez verrouiller et déverrouiller votre téléphone à souhait. De plus, toutes vos informations sensibles seront parfaitement sécurisées.

L'Itel P37 est disponible, à partir du 28 juin 2021, chez tous les revendeurs agréés Itel ou sur le site "https://ma.xpark.com/itel-p37-2gb-32gb.html", au prix seulement de 799 DH.

Mais ce n'est pas tout ! L'Itel P37 est également disponible en version Pro. Ultra performante, cette version s'équipe d'un dispositif de stockage interne encore plus étendu (64 Go), mais aussi d'une RAM surpuissante de 3 Go, d'un processeur Unisoc SC9863A, de la connectivité 4G et d'un double appareil photo (13+0,3 mégapixels).

Destiné à un usage professionnel du fait de ses capacités de pointe, l'Itel P37 Pro sera disponible, en même temps que l'Itel P37, auprès de tous les revendeurs agréés, au prix de 959 DH.

Présent au Maroc depuis 2017, Itel est une marque de téléphone mobile d'entrée de gamme accessible à tous. En adoptant la philosophie de la marque "Join Enjoy", Itel a pour mission de fournir des produits High Tech à un prix abordable en donnant accès à la technologie et à la connectivité aux consommateurs sans accès préalable à celle-ci.

Itel dispose d'un portefeuille de produits constitué de smartphones, tablettes et de téléphones. Après des années de développement, Itel a étendu sa présence sur le plan mondial dans environ 50 pays émergents et a vendu plus de 80 millions de dispositifs à travers le monde.