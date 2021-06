Maroc: Inauguration du siège de l'ONUCT à Rabat - Trois questions au Secrétaire général adjoint de l'ONU à la lutte contre le terrorisme

Rabat — A l'occasion de l'inauguration, la semaine dernière à Rabat, du siège du Bureau Programme des Nations-Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique (ONUCT), le premier du genre sur le continent, le Secrétaire général adjoint de l'ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, a bien voulu répondre aux questions de la MAP.

Dans cet entretien, M. Voronkov qualifie d'"exceptionnelle" la coopération du Royaume avec le Bureau de lutte contre le terrorisme de l'ONU (UNOCT), soulignant que le Maroc est un partenaire privilégié pour soutenir et faire avancer le mandat de lutte contre le terrorisme.

Le responsable onusien note également que la coopération bilatérale et multilatérale qu'entretient son bureau avec le Maroc "apporte une contribution essentielle à nos efforts conjoints de prévention et de lutte contre le terrorisme dans le monde, notamment par le biais de la coopération sud-sud et triangulaire".

Selon lui, le Maroc fournit "un exemple impressionnant" d'État membre qui a investi dans le renforcement de sa coopération et le partage de son expertise avec d'autres pays, pour combattre ce danger mondial.

1 - Le siège du Bureau Programme ONUCT, le premier en Afrique, vient d'être inauguré à Rabat. Que pouvez-vous nous dire sur l'importance de ce Bureau pour l'ONU et l'action de lutte antiterrorisme sur le continent africain ?

Les attaques terroristes se sont multipliées et se sont propagées en Afrique, faisant des milliers de morts et de blessés et déstabilisant des sociétés et des régions. En conséquence, il est urgent de soutenir les États membres en Afrique, à leur demande, pour prévenir et contrer le terrorisme et l'extrémisme violent propice au terrorisme. Le Bureau de lutte contre le terrorisme de l'ONU (UNOCT) et ses partenaires offrent une assistance technique et de renforcement des capacités étendue aux États membres dans la gestion ou l'atténuation des menaces terroristes.

Dans ce contexte, le nouveau Bureau Programme de l'ONUCT pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, basé à Rabat, que nous avons lancé la semaine dernière avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, en marge de la deuxième semaine de lutte contre le terrorisme des Nations-Unies, servira de centre de formation dédié à la lutte contre le terrorisme pour les forces de l'ordre et agents de sécurité des frontières en Afrique. Par le biais de ce Bureau, notre objectif est de répondre aux besoins évolutifs de la région en matière de lutte contre le terrorisme en proposant des programmes de formation hautement spécialisés et accrédités qui soutiendront les institutions nationales, ainsi que nos partenaires régionaux et internationaux.

Le centre de formation à Rabat travaillera en partenariat avec les entités du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme des Nations Unies, y compris le Bureau du Coordonnateur résident et les membres de l'équipe pays des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations et acteurs clés de la lutte contre le terrorisme dans la région. En fournissant une assistance au renforcement des capacités et à la formation, nous pourrons également tirer parti de l'expertise et de l'expérience considérables du Maroc, qui joue un rôle important dans les efforts régionaux et mondiaux de lutte contre le terrorisme.

Notre vision est d'avoir un pôle de formation qui tirera parti de l'expertise et des capacités disponibles dans chaque pays bénéficiaire en Afrique, renforcera les partenariats existants et le partage d'informations et de bonnes pratiques entre les institutions nationales, et contribuera à la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme, tout en respectant pleinement les droits de l'homme et l'État de droit.

Je dois également souligner que le Bureau Programme de Rabat reflète l'approche plus large de l'ONU en matière d'exécution de programmes portés sur le terrain qui est plus proche des bénéficiaires, permettant une meilleure compréhension du contexte local pour développer un renforcement des capacités et une assistance technique sur mesure de manière rentable. Nos bureaux Programme aident également l'UNOCT à s'engager avec ses homologues nationaux et régionaux, assurant un soutien durable et efficace au renforcement des capacités.

2 - Comment pourriez-vous qualifier le niveau de coopération du Maroc avec l'ONU et votre bureau, en matière de lutte antiterroriste, et quel impact cette coopération a aux plans régional et multilatéral ?

La coopération antiterroriste du Maroc avec mon Bureau est exceptionnelle. Le Maroc a été un partenaire privilégié pour soutenir et faire avancer notre mandat de lutte contre le terrorisme depuis la création du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations-Unies.

Le Maroc est aussi un membre actif du Conseil consultatif du Centre des Nations Unies contre le terrorisme (UNCCT), qui fait partie de mon Bureau. Nous avons une coopération de longue date en matière de renforcement des capacités avec le Maroc dans divers domaines, notamment la lutte contre les déplacements des terroristes, la sécurité et la gestion des frontières, le terrorisme ADM/CBRN (Armes de destruction massive, et matériel chimique, biologique, radiologique et nucléaire), la prévention de l'extrémisme violent par l'autonomisation des jeunes et le développement d'une stratégie régionale arabe de lutte contre le terrorisme, etc. Et j'ai hâte d'étendre cette coopération à d'autres domaines programmatiques.

En outre, en tant que coprésident du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), le Maroc s'engage à veiller à ce que ce Forum continue de se concentrer sur le soutien de l'ONU et la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, et co-dirige une initiative du GCTF avec l'ONUCT et les Pays-Bas concernant la lutte contre le financement du terrorisme tout en protégeant l'espace civique.

La forte coopération bilatérale et multilatérale que nous entretenons avec le Maroc apporte une contribution essentielle à nos efforts conjoints de prévention et de lutte contre le terrorisme dans le monde, notamment par le biais de la coopération sud-sud et triangulaire.

3 - Le Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, est très actif au niveau de la coopération intra-africaine. Quelle est votre évaluation du niveau de coopération et de partage d'expertise du Maroc avec le reste des pays africains en particulier concernant la lutte contre le terrorisme ?

La menace du terrorisme et de l'extrémisme violent transcende les frontières et les réponses antiterroristes nécessitent donc une approche transnationale. A travers son soutien au Bureau du programme de l'ONUCT à Rabat, le Maroc démontre son approche globale de la lutte contre le terrorisme axée sur la coopération régionale et internationale. Nous nous félicitons de cette approche multilatérale proactive et inclusive de la lutte contre le terrorisme.

Dans le même temps, la lutte contre le terrorisme ne sera jamais gagnée sans les solides capacités nationales nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et les obligations antiterroristes du Conseil de sécurité. Le Maroc fournit un exemple impressionnant d'État membre qui a investi dans le renforcement de sa coopération et le partage de son expertise en matière de lutte contre le terrorisme avec d'autres pays.