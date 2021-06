Ile Maurice: Covid-19 - Un contingent de 60 000 doses de vaccin Sputnik V arrive à Maurice

communiqué de presse

Maurice s'est procuré un premier contingent de 60 000 doses de vaccin Sputnik V en provenance de la Russie. Les vaccins, arrivés aujourd'hui sur un vol d'Air France, seront utilisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de COVID-19.

Les vaccins ont été réceptionnés à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, et le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal. L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République de Maurice, M. Konstantin Klimovskiy, et d'autres personnalités, étaient également présents à l'aéroport.

Dans une déclaration, le ministre Ganoo a fait ressortir que, malgré la situation difficile qui prévaut en Russie en raison de la pandémie de COVID-19, les autorités russes continuent de soutenir Maurice dans sa lutte contre le coronavirus. Il a souligné que tous les travaux menés par le High-Level Committee et d'autres parties prenantes concernées par l'achat de vaccins produisent les résultats escomptés.

M. Ganoo a rappelé qu'à ce jour, à Maurice, plus de 550 000 personnes ont été vaccinées avec une première dose de vaccin contre la COVID-19, tandis que plus de 225 000 ont reçu leurs deux doses. Il a encouragé la population à collaborer avec les autorités et à se faire vacciner au plus vite à travers la campagne de vaccination en cours.

En outre, il a affirmé que Maurice intensifie constamment sa diplomatie vaccinale, ajoutant que 500 000 autres doses de vaccins Sinopharm arriveront bientôt à Maurice en provenance de Chine. Il a également rappelé que l'objectif du gouvernement est de vacciner 60% de la population d'ici fin septembre 2021 et a indiqué que les frontières seront bientôt ouvertes afin de permettre à tous les acteurs économiques de reprendre leurs activités. Il a aussi déclaré qu'une deuxième cargaison de Sputnik V avait déjà été commandé en provenance de la Russie.

Pour sa part, Dr Jagutpal a rappelé que depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en janvier 2021, il avait été convenu que différents vaccins seraient disponibles pour la population locale. Il a salué le travail d'équipe du High-Level Committee, du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, et de son ministère, qui a permis à Maurice de procurer le vaccin Sputnik V.

Par ailleurs, le ministre Jagutpal a précisé, que contrairement à d'autres vaccins, Sputnik V doit être conservé à -18 degrés Celsius, tout en ajoutant qu'aujourd'hui, le composant 1 du vaccin a été reçu. Un autre composant sera reçu pour la deuxième dose dans environ trois semaines, a-t-il ajouté. De plus, il a déclaré qu'un programme de vaccination sera élaboré afin de déterminer qui sera inoculé avec le vaccin Sputnik V.

Quant à M. Konstantin Klimovskiy, il a fait ressortir que depuis l'éclatement de la pandémie de COVID-19, la Russie a soutenu les pays d'Afrique, d'Amérique latine, et d'Asie dans leurs luttes respectives contre le coronavirus. Il donné l'assurance que la Russie continuera à aider les pays amis à se procurer le vaccin Sputnik V, qui est actuellement utilisé dans environ 40 pays. La Russie, a-t-il ajouté, a maintenant rejoint l'Inde, la Chine, et l'Organisation des Nations Unies pour aider Maurice dans sa lutte contre la pandémie.