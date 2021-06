Ile Maurice: Lancement d'un atelier sur la prévention, le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes

communiqué de presse

Un atelier de travail en ligne de deux jours sur le projet « Intégration de la prévention, du contrôle, et de la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) », a été lancé, ce matin, à Port-Louis, en présence de l'Attorney General et ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin. Une quarantaine de participants assistent à cet atelier.

Le projet est financé à hauteur de USD 4 millions dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), pour lequel un accord a été signé en août 2019 entre le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire et le PNUD.

Une initiative conjointe du FEM du PNUD, du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, et du National Parks and Conservation Service, l'objectif du projet est de sauvegarder la biodiversité d'importance mondiale dans les écosystèmes vulnérables, à travers la prévention, le contrôle et la gestion des EEE dans la République de Maurice.

Lors de son allocution, le ministre Gobin a souligné la nécessité de protéger la biodiversité dans la République de Maurice, qui, a-t-il ajouté, est un atout pour l'écotourisme. Il a rappelé que malgré la situation difficile engendrée par la pandémie de la COVID-19, Maurice travaille en étroite collaboration avec le PNUD pour venir en avant avec des mesures concrètes visant à protéger les espèces endémiques contre les EEE.

Le ministre a également exprimé son engagement en tant qu'Attorney General à renforcer la loi et à apporter des amendements aux législations, cela afin d'avoir un meilleur contrôle et détecter les EEE aux différents points d'entrée à Maurice tels que le port et l'aéroport.

Pour sa part, le directeur national du projet, et directeur du National Parks and Conservation Service, M. Kevin Ruhomaun, a évoqué l'impact des EEE sur la biodiversité, qui, selon lui, provoquera une nuisance quant à la croissance des espèces endémiques dans la République de Maurice. Il a également insisté sur la nature dévastatrice des EEE tout en ajoutant que l'atelier aidera à adopter les mesures appropriées pour adresser le problème lié aux EEE.

Quant au Senior Economist du PNUD pour Maurice et les Seychelles, M. Tony Muhumuza, il a exprimé sa satisfaction, lors de son intervention en ligne, quant au lancement du projet avec cet atelier de travail où les participants formuleront des recommandations concrètes pour faire face aux EEE. Il a réitéré le soutien continu du PNUD envers la République de Maurice dans la mise en œuvre du projet.