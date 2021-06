Algérie: Feux de forêts - Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte

Alger — La Direction générale de la Protection civile a mis en place un dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, palmerais et feux de récolte, et a installé des colonnes mobiles à travers tout le territoire national, pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

Pour ce faire, 505 unités d'intervention territoriales ayant un massif forestier dans leur secteur d'intervention, ont été mobilisées, a ajouté le communiqué, soulignant que ce dispositif est renforcé cette année par des "moyens matériels importants".

Par ailleurs, ce dispositif "peut être renforcé par les moyens aériens de la Protection civile (hélicoptères) qui interviennent en cas de nécessité dans des endroits dont l'accès pour les engins d'intervention est difficile, et où les reliefs sont accidentés ou inaccessibles", a fait savoir la Protection civile, qui a rappelé qu'en 2020, ses unités ont réussi à éteindre "14.338 incendies qui ravagé 16.570 ha de forêts, 13.880 ha de maquis, 13.467 ha de broussaille, 2.180 ha de récolte, 17.411 palmiers et 234.869 arbres fruitiers".

Le communiqué a rappelé aussi que la stratégie suivie par la Direction générale de la Protection civile dans la lutte contre les feux de forêts, "s'appuie principalement sur des actions et activités préventives parallèlement aux interventions opérationnelles au niveau des zones considérées comme non protégées des incendies", et vise "le renforcement des actions de sensibilisation au profit des citoyens, en particulier les populations des massifs forestiers, sur l'ensemble du territoire national, pour prévenir les risques d'incendies de forêts".

Enfin, la Direction générale de la Protection civile a invité les citoyens à alerter ses services dès l'apparition d'un feu, en formulant le numéro vert 1021 et le numéro d'urgence le 14, pour une prise en charge rapide et efficace.