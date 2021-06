Afrique: Athlétisme - Zouina Bouzebra réalise un nouveau record d'Algérie au marteau

Alger — La spécialiste du lancer du marteau Zouina Bouzebra a signé la meilleure performance du meeting d'athlétisme du centenaire du MC Alger, disputé mardi au stade annexe du 5-Juillet (Alger), en établissant un nouveau record d'Algérie de la spécialité avec un jet à 64.34m.

Sacrée championne Arabe en Tunisie début juin, Bouzebra avait déjà battu le record national avec un jet à 65.20m, mais les organisateurs n'avaient pas homologué le record à cause du poids du marteau, qui n'était pas conforme aux normes internationales.

A l'occasion du meeting du centenaire du MCA, l'athlète de Bejaïa a réussi à battre une nouvelle fois le record national avec un lancer à 64.34m, améliorant son ancienne marque mesurée à 64.04m.

Une autre athlète s'est distinguée lors de ce rendez-vous organisé à la date limite pour réaliser les minima de qualification aux Jeux olympiques de tokyo. Il s'agit de la jeune sprinteuse Rahil Hamel (100m haies) qui a décroché son ticket pour les Championnats du monde juniors prévus du 17 au 22 août au Kenya.

Médaillée d'argent aux Championnats arabes en Tunisie, Rahil Hamel a battu son record personnel avec un chrono de (13.93), descendant pour la première fois sous la barre des 14 secondes.

"Je suis très contente de ma performance aujourd'hui. C'était une course facile avec pas beaucoup de concurrentes et un vent favorable, mais je suis restée concentrée sur ma course pour réaliser le minima des Mondiaux juniors", a-t-elle déclaré à l'APS.

Un autre junior, à savoir, Karim Belmahdi a réalisé le minima du 1500m pour les mondiaux de la catégorie avec un chrono de 3'47"03.

Déserté par les athlètes du GS Pétroliers, dont toutes les disciplines ont déclaré forfait depuis la reprise des compétitions sportives, et les têtes d'affiche de l'athlétisme national, le meeting du centenaire du MC Alger a tout de même enregistré la participation du spécialiste du 3000m steeple et qualifié aux JO de Tokyo, Bilal Tabti, de retour de blessure, qui a gagné la course avec un temps de 8'47"50.

Le président du club sportif amateur (CSA) du Mouloudia d'Alger, Messaoud Tourki, s'est félicité de l'organisation de ce meeting d'athlétisme en commémoration du centenaire du club, assurant que "ce rendez-vous sera maintenu chaque année avec un cachet international pour les prochaines éditions".

Plusieurs personnalités et anciens athlètes du MC Alger étaient présents au stade annexe du 5 juillet, dont l'ancien sélectionneur national de handball, Abdelaziz Derouaz, et l'ancienne athlète Yasmina Azizi, qui a été honorée par les dirigeants du MCA.