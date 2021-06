Gabon: Mouila - Sortie des corps des accidentés d'OLAM

Une journée sombre au Sud du Gabon. Les six dépouilles de l'accident qui s'était produit le 21 juin dernier sur la nationale 1, au PK 8 de Mouila ont été exposées ce mercredi 30 juin 2021 dans le chef-lieu de la province de la Ngounié.

Exposés sous un hangar funéraire, les cercueils contenant les cadavres dits « d'OLAM » des personnes tuées au cours d'un tragique accident de la route ont été exposés ce matin. De nombreuses familles sont endeuillées. De part et d'autre, l'on pouvait non seulement observer un silence de malheur mais également des cris et des pleurs. Impossible de supporter le départ de leurs proches.

Dans la cours de l'espace des funérailles, des tentes y sont installées. Visages attristés. Les populations locales ont tenu à marquer leur présence pour « un dernier au revoir » aux victimes. Aux premières rangées de chaises, sont assises quelques autorités de la province de la Ngounié.

Pour rappel, le drame ayant endeuillé plusieurs familles s'est produit le 21 juin dernier sur la nationale 1, au PK 8 de Mouila, sur la route de Ndendé. C'était suite à une collision entre un camion prestataire à Olam Palm Gabon et un grumier. Au cours de ce drame, six personnes ont perdu la vie, dont plusieurs blessés graves hospitalisés à Mouila, Lebamba( Bongolo) et Libreville.