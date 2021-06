Gabon: Covid-19 - La pandémie continue de sévir avec de nouveaux variants

La pandémie de la covid 19 continue de sévir dans certains pays. L' on parle de 3e vague et de reconfinement. C'est en tenant compte de cela que, le président Ali Bongo Ondimba a une fois de plus inviter les Gabonais à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner.

C'est via son compte twitter que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a lancé un avertissement à la population. Il est vrai que les chiffres sont en constantes baisses pour les cas testés positifs, mais la prudence reste de mise, car sous d'autres cieux, le virus gagne du terrain.

« Face à la propagation rapide des variants du covid 19, les pays ont reconfiné leurs populations. Au Gabon, nous pouvons encore l'éviter. A condition que chacun prenne ses responsabilités. Les solutions existent : respectez les gestes barrières et faites-vous vacciner ! » a-t-il indiqué le 29 juin 2021.

Lors de son adresse aux parlementaires, le président a révélé que c'est grâces aux restrictions jugées douloureuses, au sens de responsabilité et à la solidarité de chacun que le Gabon a été mieux protégé que beaucoup d'autres pays.

L'allègement des restrictions liées à la pandémie actuelle a satisfait plus d'un. Et pourtant, le virus est toujours présent dans le pays. La population est constamment invitée à continuer de respecter les mesures barrières, mais aussi et surtout à se faire vacciner.

L'objectif est d'espérer un retour à la vie normale et de vacciner au moins 50 % de la population. Le dernier rapport de la situation vaccinale globale du Gabon révèle que 39 683 personnes ont déjà reçu au moins leur première dose de vaccin.