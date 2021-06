Angola: Le gouverneur souhaite la participation des citoyens à l'administration de Benguela

Benguela (Angola) — Le gouverneur provincial de Benguela, Luís Nunes, a demandé lundi une participation plus active des habitants de Benguela à la gestion des différents processus administratifs en faveur du bien-être commun.

Selon Luís Nunes, qui s'exprimait lors de la cérémonie de présentation de la nouvelle administratrice municipale de Benguela, Paula Correia, il est nécessaire de travailler avec tout le monde et pour tout le monde, afin de résoudre les différents problèmes qui affligent encore la communauté.

"Le soutien inconditionnel de la population à la nouvelle administratrice est d'une importance primordiale pour élever et placer Benguela au niveau qu'il mérite. Cela ne sera possible qu'avec le soutien des citoyens dans l'identification et la définition de stratégies pour résoudre les problèmes sociaux qui affectent la population" , a-t-il souligné.

Le gouvernant a garanti, en revanche, de continuer à parier sur le genre pour administrer la province, compte tenu des compétences, des capacités techniques et du leadership dont les femmes ont pu faire preuve au fil des ans.

Luís Nunes a profité de l'occasion pour souligner le travail accompli par l'administratrice sortante, pour sa performance et ses connaissances durant son mandat à la tête de la ville mêre de la province.

Dans l'entre-temps, la nouvelle administratrice municipale de Benguela, Paula Mariza Correia, a déclaré que la situation sociale actuelle est toujours conditionnée à l'exécution de certains projets, mais elle pense qu'avec l'union et la solidarité des citoyens, il sera possible de surmonter les des difficultés.

L'administratrice sortante, Adelta Matias, a profité de l'occasion pour remercier le soutien des résidents lors de son consulat et augurer des succès pour Paula Correia.

Paula Mariza Correia, qui jusqu'à la date de sa nomination occupait le poste de déléguée provinciale à la justice et aux droits de l'homme, est la deuxième femme à diriger la principale municipalité de la province.

La municipalité de Benguela a une population estimée à environ 600 000 personnes et fait encore face à de nombreux défis en termes de distribution d'énergie et d'eau dans les zones périphériques, de routes secondaires et tertiaires à réparer, de criminalité, entre autres.