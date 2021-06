Angola: La Commission économique approuve la réduction des prix des engrais

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé, mardi, une série de mesures visant à réduire les prix des engrais vendus dans le pays.

S'exprimant à l'issue de la réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis, a déclaré qu'avec cet ensemble de mesures visant à réduire le prix de vente des engrais au public, il est prévu que les engrais puissent atteindre les producteurs à un prix plus abordable. 777354986

Ceci, a-t-il souligné, « à un prix que l'écrasante majorité des producteurs peut se permettre. Pour cela, le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) sera l'institution qui pilotera ce processus de subvention, en collaboration avec les importateurs ou les hommes d'affaires qui ont des engrais à vendre dans le pays ».

Pour assurer cette opération, il a annoncé que le Gouvernement allouera au FADA, dans une première phase, environ 17 milliards de Kwanzas.

Dans ce contexte, a-t-il souligné, les entreprises seront sélectionnées via un processus d'enchères et établiront, avec le FADA, des contrats afin de fournir des engrais principalement aux coopératives, aux écoles de terrain et aux producteurs organisés.

Il a ajouté que, grâce à ce mécanisme, les producteurs bénéficieront d'une subvention allant jusqu'à 35 pour cent du prix réel du marché et ne paieront que le différentiel et ce sera le FADA qui, naturellement, paiera aux entrepreneurs la valeur marchande qui a été convenue dans les enchères.

Il a expliqué que l'objectif principal de cette subvention est de faciliter la vie des producteurs agricoles, en particulier des agriculteurs familiaux, qui, au cours de la dernière campagne agricole, ont connu des difficultés liées au climat lui-même, dans certains cas des pluies excessives, dans d'autres des sécheresses prolongées , attaques de ravageurs, qui ont quelque peu limité la production finale.

Pour cette raison, a-t-il soutenu, les revenus de ces producteurs sont quelque peu inférieurs et auraient plus de difficultés avec les coûts actuels.

« On peut considérer que c'est une très bonne mesure et attendue par les producteurs agricoles. Maintenant, nous travaillons pour augmenter la production et profiter de cet énorme effort financier que l'État fera pour que notre production agricole puisse augmenter et, ainsi, augmenter les revenus des familles », a-t-il conclu.