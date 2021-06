Angola: Covid-19 - La Commission aborde les mesures de biosécurité avec des partis

Luanda — La Commission multisectorielle de prévention et de lutte contre le Covid-19 a entamé, mardi, un programme de rencontres qui devrait être régulier avec les partis politiques représentés au Parlement, afin d'évaluer les questions liées au décret présidentiel sur la situation de catastrophe publique.

Le Parlement compte quatre partis politiques et une coalition, notamment le MPLA, l'UNITA, la CASA-CE, le PRS et le FNLA.

Selon le communiqué final parvenu à l'Angop, les partis politiques ont reconnu l'urgence de ne pas enfreindre les règles à observer dans les activités politiques, réunions et autres manifestations de masse sur la voie publique et les espaces fermés, ainsi que la posture de dialogue, interaction démocratique, participative et inclusive démontrée par l'Exécutif angolais.

Au cours de la réunion, la commission a appelé les partis politiques à sensibiliser et mobiliser leurs militants, sympathisants et amis afin de respecter strictement l'utilisation obligatoire des masques faciaux, la distanciation physique, l'hygiène des mains et les limites de capacité des transports publics et privés.

Selon le communiqué, il a également été convenu de tenir périodiquement des réunions entre les commissions provinciales, les partis politiques, les coalitions de partis politiques et la société civile pour faire le point sur la situation pandémique et se renseigner sur les mesures appropriées pour atténuer les effets négatifs du Covid-19 au niveau local.

La commission a également appelé les citoyens à se conformer aux mesures de biosécurité et à contribuer à la dénonciation des pratiques et/ou comportements qui violent les mesures de contention du Covid-19.

Le décret présidentiel n° 150/21 du 8 juin établit que les activités politiques de masse ne doivent avoir lieu qu'avec un maximum de 50 personnes à Luanda, tandis que dans d'autres provinces, elles peuvent être menées en présence de 100 personnes. La violation de cette prédisposition est passible d'une amende.