Angola: Maria Borges entretient un dialogue avec les jeunes de Cazenga

Luanda — La mannequin internationale Maria Borges a organisé, lundi, dans la commune de Cazenga, province de Luanda, une rencontre avec des jeunes, dans le cadre du programme « Ensemble et tous pour le tourisme ».

Au cours de la rencontre, la nouvelle ambassadrice du tourisme angolais a partagé son histoire de vie avec les jeunes, de son enfance à la célébrité dans le monde de la mode.

« Être dans un quartier différent et apprendre à connaître sa réalité est très gratifiant», a-t-elle indiqué. Pour le modèle, l'objectif de ce dialogue est de transmettre l'expérience de vie réalisée dans le monde.

« En ce moment, en tant qu'ambassadrice du tourisme, je vais analyser ce qui peut être fait pour promouvoir l'image de la municipalité », a-t-elle souligné.

Maria Borges a reconnu l'existence de jeunes à potentiel dans le monde de la mode qui peuvent franchir les mêmes étapes.

Pour les jeunes, Maria Borges a appelé à ce qu'ils cherchent toujours à créer des opportunités, en utilisant leurs talents.

Joelma Baptista, 17 ans, rêve d'être mannequin et cherche à s'inspirer de l'histoire de la vie de Maria Borges, dont elle est l'inspiratrice.

« C'était important d'entendre son histoire et cela m'amène à me consacrer davantage à mon activité et à mes études pour pouvoir atteindre mes objectifs », a-t-elle déclaré.

À son tour, l'administrateur de la municipalité de Cazenga, Tomás Bica, a dit que la visite de l'ambassadrice du tourisme angolais visait à galvaniser les jeunes, afin de les inspirer à atteindre d'autres niveaux.

« Les jeunes évoluent à travers les idoles, et Cazenga est assez satisfait de cette visite et de la réputation internationale qu'elle représente et porte pour pouvoir inspirer d'autres jeunes », a-t-il indiqué.

Après avoir été reçue par l'administrateur municipal de Cazenga, l'ambassadrice du tourisme angolais a déposé une gerbe au monument destiné aux héros du 4 février, et s'est rendue dans la commune urbaine de Tala Hadi, où elle a maintenu le contact avec la population locale.

Entre le 30 de ce mois et le 20 juillet, le mannequin parcourra le pays pour promouvoir le potentiel touristique des provinces de Namibe, Huíla, Malanje, Zaire et Luanda.