Gambie: Visite de courtoisie du Président de la Banque Islamique au Président Barrow

Palais Présidentiel, Banjul, 25 Juin 2021: Son Excellence le Président Adama Barrow a eu une rencontre avec le Président de la Banque Islamique, Dr Bandar Hajjar, à son hôtel à Makkah en Arabie Saoudite.

Cette visite de courtoisie faisait partie des engagements officiels du Président dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Suite à leur rencontre, Dr Hajjar a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de discuter de perspectives de collaboration avec le Président, et ce, en vue de la consolidation de 41 années de coopération entre les deux parties. Il a noté que la Banque Islamique est déterminée à apporter son soutien au processus de développement de la Gambie. Dr Bandah a également affirmé que les priorités d'intervention de la Banque Islamique en Gambie se situent dans les domaines du développement du capital humain et de l'amélioration de l'environnement des affaires en vue d'attirer davantage d'investisseurs internationaux dans le pays.

Mamburay Njie, le Ministre de l'Economie et des Finances, présent à cette réunion, a mis en exergue l'importance de cette visite de courtoisie dans la mesure où elle a permis aux autorités Gambiennes d'évaluer et de s'informer sur les domaines de coopération entre la Gambie et la Banque Islamique. Il a déclaré que la Banque Islamique apporte son soutien à la Gambie dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du transport. Le secteur de l'éducation a également bénéficié du soutien de la Banque Islamique, et ce, à travers le financement du cursus universitaire d'un nombre important d'étudiants de premier et de deuxième cycle.

Le Ministre a également révélé que la Banque Islamique apporte présentement son soutien financier à six projets qui ont un impact significatif sur le développement socio-économique du pays.

Le Ministre Njie a poursuivi sa déclaration pour dire que le pays envisage une collaboration avec la Banque Islamique dans de nouveaux domaines, avec un accent particulier sur la santé et les infrastructures, et ce, en vue d'évaluer les voies et moyens d'améliorer les relations entre la Gambie et la Banque Islamique. Le Ministre, tout en applaudissant la Banque Islamique pour l'aide et l'assistance apportées au pays au cours des années, a noté le succès de tous les projets et initiatives de développement.

