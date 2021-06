Ile Maurice: Saisie record de drogue - Samanta Nagadoo se dédouane

Cette directrice d'entreprise est revenue sur les événements qui ont conduit à son arrestation par l'ICAC dans un affidavit déposé lundi.

Elle a tenu à réfuter toutes les allégations portées contre elle par rapport à la saisie record de 243,45 kg d'héroïne et 26 kg de résine de cannabis d'une valeur de plus de Rs 3 milliards à Pointe-aux-Canonniers et un cas de blanchiment d'argent lié à l'un des frères Gurroby. Dans un affidavit déposé par le biais de Me Roshan Rajroop à New Court House, le lundi 28 juin, la suspecte Samanta Nagadoo, qui est directrice de deux compagnies, dresse une chronologie des événements entourant son arrestation.

Directrice des deux compagnies Avisa (Mauritius) Ltd & Oseanou Ltd, l'habitante d'Épinay explique avoir été convoqué le 2 juin par la commission anti-corruption (ICAC) pour fournir des explications sur un chèque d'un montant de Rs 1 025 000 que sa société Oseanou Ltd a émis pour l'achat d'un bateau de plaisance à La Balise Marina. Selon Samanta Nagadoo, le coût total de celui-ci s'élève à Rs 4 025 000 et elle soutient que son entreprise a effectué un paiement de Rs 3 425 000. «J'ai déjà expliqué la source des fonds pour Rs 1 025 000. En ce qu'il s'agit de la villa de La Balise Marina, je persiste et signe que je l'ai louée pour une société de production cinématographique», poursuit-elle dans son document.

Le 15 juin 2021, l'ICAC l'informe qu'elle fait l'objet d'une accusation provisoire l'interroge pour le blanchiment d'argent d'un certain Nitiraj Gurroby et elle lui est reprochée d'avoir agi à la demande de ce dernier. Traduit le même jour en cour de district de Bambous, une accusation de blanchiment d'argent est déposée contre Samanta Nagadoo. «Je réitère que je n'ai jamais blanchi de l'argent pour un nommé Nitiraj Gurroby, ni avoué l'avoir fait lors de l'enquête. Je n'ai d'ailleurs jamais acheté d'embarcation de plaisance «sous les instructions de Nitiraj Gurroby» ou de quiconque, ni avoué l'avoir fait», soutient la suspecte, qui est en liberté conditionnelle. Elle nie son implication dans toute activité illégale ou trafic de drogue. «Je n'ai jamais loué de villa à d'autres fins que pour une société de production cinématographique et non comme indiqué par la presse pour les «frères Gurroby pour les aider à échapper aux autorités.»