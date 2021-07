Congo-Brazzaville: Sopéco - Plus d'ardeur pour relancer l'opérateur postal

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, a annoncé le 29 juin à Brazzaville des mesures pour la relance et le bon fonctionnement de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco).

La réactivation des conseils de discipline, la mise en place d'un procédé numérique avec un pointeur de présence pour les agences de Brazzaville et Pointe-Noire et l'octroi des badges aux agents des différentes caisses font partie de ces mesures. « Nous allons réactiver dans le cadre du règlement intérieur de la Sopéco le conseil de discipline qui s'appliquera à tous. La direction générale n'échappera pas à cette commission de discipline », a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo.

Lors des échanges avec les travailleurs de ladite société visant à faire le point des démarches entreprises par le cabinet relatives à l'apaisement des tensions au sein de la Sopéco, le ministre Ibombo a rappelé qu'afin de trouver des solutions aux différents problèmes qui minent la structure, un comité de gestion a récemment été mis en place pour une durée de 3 mois. Ce comité a pour objectif d'examiner, chaque semaine, la situation des recettes et des dépenses de la Sopéco dans le but de fixer les priorités des dépenses, en particulier le paiement des salaires.

Pour des raisons de transparence, les travailleurs ont eu droit à des éclaircissements en ce qui concerne les encaissements et recettes attendues de la société. En effet, la Sopéco compte 2 millions dans ses comptes bancaires alors que le net à payer du prochain salaire, celui de mars 2021, s'élève à 38. 820. 739 Fcfa.

En outre, le ministre Léon Juste Ibombo a fait savoir que la Société des postes et de l'épargne du Congo attend des partenaires des recettes suivantes : 5 millions FCFA de Money Gram partenaire privilégié et stratégique ; 13.011.190 FCFA des loyers de la Banque postale du Congo (BPC) ; 20 millions FCFA des frais de correspondance destinés aux payements des retraités et enfin 4.648.847 des loyers de la BPC Bacongo.

« La situation salariale des agents est inscrit dans les défis à relever. La dignité des agents de la poste passe par le traitement des salaires que je prends pour un leitmotiv. Si j'ai tenu à échanger avec vous c'est parce que je veux qu'il y ait la clarté et la transparence. Ce sera un moyen pour que notre entreprise retrouve ses lettres de noblesse. », a-t-il signifié

Hormis la question liée à la transparence des recettes, le ministre Ibombo a déploré le retrait de certains partenaires sociaux au comité de gestion récemment mis en place juste après un mois de travaux. Il s'agit des membres de l'intersyndicale de la Sopéco, notamment du postier et la fesypostel.

Par ailleurs, les agents ont été invités à travailler dans la collégialité avec la tutelle afin de maintenir le bon rythme de fonctionnement et un climat sain dans l'entreprise « Je n'accepterai pas que vous soyez instrumentalisés. Les solutions, nous allons les trouver ensemble, que ce soit dans le cadre du management, de la gestion, de la prospective de la poste. Nous allons travailler en union pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y a un mal au niveau de la poste et les agents ne veulent plus s'approprier leur outil de travail », a indiqué le ministre Ibombo.

Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les agents de la Sopéco, entre autres, la création d'une autorité de régulation du secteur postal, la mise à disposition du fonds postal et une subvention pour le financement de certains projets.