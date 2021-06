Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Christophe Mboso soutient la vision de Félix Tshisekedi

Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette occasion de la fête nationale pour témoigner sa loyauté et son indéfectible attachement à la personne du chef de l'Etat ainsi que sa détermination à servir le peuple congolais.

Dans son message adressé, le 30 juin 2021, au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion du soixante et unième anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC), le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia Pwanga, a réitéré son soutien à la vision de l'Union sacrée du président de la République. Le speaker de la chambre basse du Parlement congolais a indiqué que cette vision, porteuse des valeurs de l'éthique judéo-chrétienne et du nationalisme sincère, donne l'espoir au peuple congolais « pour un Congo stable, unis, sécurisé dans ses frontières et prospère ».

Christophe Mboso, qui a souhaité au chef de l'Etat, en son nom et à celui de toute la représentation nationale, une bonne fête de l'indépendance, a également saisi cette occasion pour réitérer son engagement à donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des élus nationaux légitimes du peuple congolais. Et de témoigner, par cette même occasion, sa loyauté et son indéfectible attachement à la personne du chef de l'Etat ainsi que sa détermination à servir le peuple congolais que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo place au centre de sa vision et de son action politique sous le slogan « Le peuple d'abord ! ». Le président de l'Assemblée nationale et président du Forum parlementaire de la Sadc conclut son message en implorant la garde de Dieu sur le chef de l'Etat ainsi que son soutien dans la conduite de la RDC vers sa destinée.